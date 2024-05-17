В Молдове назначены выборы президента и референдум о вступлении в ЕС

Парламент Молдовы назначил очередные президентские выборы, а также референдум по вопросу о вступлении страны в Евросоюз на 20 октября, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Такое решение было принято на заседании депутатами от правящей Партии действия и солидарности.

Полномочия действующего президента Майи Санду истекают 24 декабря. В конце прошлого года она заявила о намерении баллотироваться на второй срок и предложила организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления страны в ЕС.

Парламент, который контролируется ПДС, одобрил внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить республиканский референдум в день парламентских и президентских выборов.

Оппозиционные партии подвергли критике намерение Санду совместить выборы с плебисцитом.