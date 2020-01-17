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В многоэтажные дома Туркестана пришел газ

17 Января 2020 13:01
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В многоэтажные дома Туркестана пришел газ

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестан четыре многоэтажных дома обеспечены газом. Долгожданное событие стало радостной новостью для 64 семей областного центра. Заместитель акима области Мейржан Мырзалиев встретился с жителями и поздравил их с хорошими новостями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Заместитель акима области отметил, что актуальный вопрос газификации, на сегодня успешно решается.

«Газопровод был проложен до этих жилых домов пять лет назад. Проблема, которая по какой-то причине еще не решалась, уже нашла свое логическое разрешение. По поручению главы региона Умирзака Шукеева газификация на сегодня проводится системно. В целом, работы по газоснабжению будут состоять из 11 этапов. На сегодняшний день семь этапов успешно реализованы», - сказал Мейржан Иябаевич.



В настоящее время, по поручению акима области газом обеспечено 104 дома. В ближайшее время еще 150 домов будут подключены к голубому топливу. Согласно плану, до конца года города Туркестан и Кентау будут обеспечены 100% природным газом.



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Ключевые слова: Туркестанская область, ЖКХ,
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