В мире растет заболеваемость среди детей из-за омикрон-штамма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 378 млн случаев коронавирусной инфекции, количество смертей превысило отметку в 5,6 млн. Стремительный рост случаев произошел из-за варианта «омикрон». Высокая скорость заражения омикрон-штамма отразилась и на заболеваемости среди молодого поколения. Ряд стран отмечают рост заболеваемости среди детей, в том числе и в Казахстане. Подробности, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

В столице Китая – антирекорд по количеству заболевших

На этой неделе в Китае стартуют Олимпийские игры. В минувшее воскресенье власти Китая сообщили о 20 тысячах новых случаев коронавируса в Пекине. Это самый высокий показатель с июня 2020 года.

Что касается вакцинации, то всего в Китае сделали более трех млрд прививок от КВИ. А 15 января официальный представитель Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн сообщил, что свыше 1,22 млрд жителей Китая, население которого составляет 1,41 млрд человек, полностью привиты.

Напомним, в Китае принята стратегия «нулевой терпимости» к COVID-19, которая включает в себя строгие ограничения (немедленный карантин при выявлении случаев) и широкое тестирование. Такая политика действует в Китае с 2019 года, с момента первой волны. По данным властей страны, лечение одного больного коронавирусом обходится госбюджету в 3,7 тыс долларов, а тяжелобольного в 21,4 тыс долларов.

Отметим, всего в стране зарегистрировано около 120 тыс случаев заболевания и 4 800 смертей от коронавируса. Это намного ниже, чем цифры, сообщаемые другими крупными странами.

В Европе увеличивают масштабы вакцинации

Несколько европейских стран увеличили масштабы своих кампаний по вакцинации и ревакцинации после того, как столкнулись со всплеском инфекций из-за варианта «омикрон».

Во Франции, Германии и Италии в последнее время наблюдается быстрый рост числа случаев заражения, причем во Франции в среднем ежедневно регистрируется больше случаев заболевания, чем где-либо еще в Европе.

Из-за увеличивающихся расходов на лечение пациентов с КВИ медики Франции предложили сделать лечение от COVID-19 для непривитых жителей платным. В среднем лечение одного пациента в реанимации обходится французским властям в 3 340 долларов.

В некоторых европейских странах отмечается рост заболеваемости среди молодого поколения. Например, в Италии каждый третий зараженный в стране – в возрасте до 19 лет.

В Великобритании число случаев заболевания снижается после резкого скачка в период праздников. Госпитализация и смертность, по-видимому, значительно сократились благодаря повсеместному внедрению вакцинации в Великобритании.

Ежедневная летальность от ковид выросла в США

В США зарегистрировано более 74 млн случаев заболевания и более 880 тыс смертей — это самые высокие показатели в мире. Количество случаев заражения начало снижаться, однако число ежедневных смертей выросло.

Доктор Энтони Фаучи, главный советник страны по инфекционным заболеваниям, сказал, что последняя волна сейчас, кажется, движется в правильном направлении, но госпитализации все еще могут оказать давление на службы здравоохранения в тех районах страны, где люди не были полностью вакцинированы или не прошли вакцинацию бустером.

Уровень смертности в Канаде намного ниже, чем у ее соседа, однако в стране в настоящее время также наблюдается рост числа ежедневных случаев заболевания из-за варианта омикрон-штамма.

Только вакцинированным доступен общественный транспорт в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии с февраля текущего года общественный транспорт будет доступен только вакцинированным. Это решение затрагивает поезда, такси, аренду машин, в том числе через любые приложения для пассажирских перевозок, внутренние и междугородные автобусы, а также паромы. Исключение делается только для тех, кто освобожден от вакцинации.

Напомним, с начала пандемии в нескольких странах Ближнего Востока произошли серьезные вспышки вируса.

Официальное число погибших в Иране в наиболее пострадавшей стране региона составляет более 130 тыс человек. Всего было зарегистрировано более 6 млн подтвержденных случаев. В соседнем Ираке зарегистрировано почти 25 тыс смертей и более двух млн подтвержденных случаев. Однако число ежедневных инфекций в настоящее время растет в обеих странах.

В Катаре одобрили вакцину от коронавируса для детей от пяти до 11 лет. С начала года заболеваемость коронавирусом в Катаре, где в этом году пройдет чемпионат мира по футболу, бьет рекорды. На 30 января в стране было зарегистрировано более четырех тыс случаев заболевания.

В настоящее время в Израиле зарегистрировано самое большое количество ежедневных случаев заболевания в регионе. Внедрение вакцинации позволило свести к минимуму количество госпитализаций и смертей в стране. Напомним, в настоящее время в стране проводится вакцинация четвертой дозой вакцины людям старше 60 лет и работникам здравоохранения.

В Австралии началась ревакцинация для подростков

В начале пандемии Австралию и Новую Зеландию широко хвалили за их реакцию на пандемию, однако в настоящее время в Австралии наблюдается самый высокий уровень заболеваемости COVID с начала пандемии.

Страна сняла большинство своих ограничений в декабре, но вариант «омикрон» вызвал всплеск случаев и рост смертности соответственно.

В результате, Австралия расширила перечень граждан, которые имеют право сделать бустерные прививки, — теперь ревакцинация стала доступна для подростков 16–17 лет. Такое решение власти приняли на фоне роста смертности от коронавируса в стране.

Отметим, в данный момент в Австралии зарегистрировано более 2,6 млн подтвержденных случаев и 3 700 смертей, в то время как в Новой Зеландии зарегистрировано 16 тыс случаев и только 53 случая смерти.

Заболеваемость среди казахстанских школьников за неделю выросла в 1,3 раза

По данным Министерства здравоохранения РК, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране остается напряженной с тенденцией к стабилизации, благодаря предпринятым мерам.

«С начала года в республике коронавирусной инфекцией заболели более 250 тысяч человек, среднесуточное количество случаев за последнюю неделю составило более 8 тысяч случаев», - сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства.

Отметим, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 466 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

По-прежнему, согласно матрице, вся республика и 14 регионов находятся в «красной» зоне, Кызылординская область и город Шымкент перешли в «желтую» зону, в «зеленой» зоне находится Туркестанская область. В январе по сравнению с декабрем уровень летальности от КВИ снижен в 1,3 раза.

При этом, в Казахстане также отмечается рост заболеваемости среди молодого поколения. По данным Минздрава, заболеваемость среди школьников за последнюю неделю выросла в 1,3 раза.

«Доля школьников от общего числа заболевших КВИ выше 10% отмечается в Туркестанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях, в городах Шымкенте и Нур-Султане», - отметила глава ведомства.

Министр призвала родителей детей старше 12-ти лет принять решение в пользу вакцинации своих детей.

На 31 января текущего года провакцинировано 521 926 подростков первой дозой вакцины «Pfizer», вторую дозу получили 273 213 подростков.

Всего на 31 января 2022 года первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 194 581 человек, вторым компонентом – 8 766 652 человек. Вакциной «Pfizer» провакцинировано первым компонентом – 636 947 человек, вторым компонентом – 335 487 человек. Третью дозу вакцины получили более 1,5 млн человек, из них около одного млн – в январе текущего года.

Отметим, на прошедшей неделе в ряде стран были зафиксированы антирекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом: в Бразилии – 269 968 выявленных случаев, в Турции – 94 783 (максимальное число с начала пандемии в стране), в Японии – 84 942, в Нидерландах – 74 085, в Южной Корее – 17 542.

Рабига Нурбай