В мире наблюдается устойчивая тенденция роста цен на продукты питания - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вероятность дальнейшего повышения цен продуктов питания усиливается рисками социально-экономических потрясений. Об этом рассказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение стабильности продовольственных рынков остается важным условием экономической безопасности и поступательного развития наших стран. В мире наблюдается устойчивая тенденция роста цен на основные продукты питания. Инфляция очень высокая. Вероятность дальнейшего повышения их стоимости усиливается рисками социально-экономических потрясений и нарушением цепочек поставок», - сказал в ходе саммита «Центральная Азия - Индия» Касым-Жомарт Токаев.

Лидерам стран Центральной Азии и Индии Касым-Жомарт Токаев предложил проводить консультации министров сельского хозяйства.

«В последнее время давление таких факторов на агросектор было весьма существенным, поэтому в рамках нашего диалога было бы хорошо выработать меры по укреплению агротехнологического и научно-инновационного взаимодействия. Полагаю полезным будет проведение регулярных консультаций министров сельского хозяйства», - считает Президент Казахстана.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в онлайн-режиме принял участие в саммите «Центральная Азия – Индия».

Ранее Касым-Жомарт Токаев на саммите поддержал инициативу Индии по созданию торгово-экономической платформы.