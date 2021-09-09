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    18:50, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Минздраве РК рассказали о текущей эпидситуации по КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов рассказал о текущей эпидситуации по КВИ в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане на 8 сентября зарегистрировано более 824 тысяч больных с положительным результатом COVID-19 и более 71 тысяч случаев с КВИ-. Выздоровело порядка 88% больных с КВИ, из них 734 883 больных с КВИ+ и 59 282 больных с КВИ-. Согласно матрице эпидемиологической ситуации Республика Казахстан и 12 регионов находится в красной зоне», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

    По данным ведомства, на протяжении последних двух недель в Казахстане отмечается постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации, по сравнению с началом августа уровень заболеваемости снижен в 1,4 раза. За последний месяц индекс распространенности коронавирусной инфекции в РК снизился на 17% с 1,03 до 0,88, занятость инфекционных коек с 56% до 36%, реанимационных с 45% до 36%.

    Отмечено, что в РК продолжается вакцинация подлежащего контингента против КВИ. На сегодняшний день использовано 12,6 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 6 928 646 человек, что составляет 69,5% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 5 755 817 человек. Всего в прививочных пунктах имеется порядка 1 млн 540 тысяч первого компонента и 880 тысяч – второго компонента.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика Минздрав РК
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