В Минздраве рассказали о влиянии нового часового пояса на здоровье казахстанцев

Как изменение часового пояса повлияло на здоровье казахстанцев. Своим мнением на этот счет поделилась министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В феврале этого года вы говорили, что новый часовой пояс положительно повлияет на здоровье людей. Но есть граждане, которые подписывают петицию с просьбой о возврате прежнего часового пояса. Например, жители Восточно-Казахстанской области жалуются на психологическое и физическое напряжение из-за нового часового пояса. Сейчас число поддержавших петицию превысило 50 тысяч. Не считаете ли вы, что старый часовой пояс надо вернуть? — спросили представители СМИ у министра на брифинге в Правительстве.

На что глава Минздрава отметила, что, хотя в сети много жалоб, количество людей, обращающихся за медицинской помощью, не увеличилось.

— На самом деле вопрос часового пояса обсуждается уже несколько лет. К этой работе были привлечены научные центры страны. Поэтому такое решение было принято на основании научных данных. Во-вторых, мы не замечаем значительного наплыва пациентов в поликлиники и больницы после смены часового пояса. Сегодня есть основания говорить, что это не оказало негативного влияния на здоровье, — пояснила Акмарал Альназарова.

Напомним, о преимуществах перехода на единый часовой пояс, а также о том, как изменятся жизнь и здоровье населения рассказал ученый Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова корреспонденту агентства Kazinform.