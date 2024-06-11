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    12:55, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    В Минздраве рассказали о влиянии нового часового пояса на здоровье казахстанцев

    В Минздраве рассказали о влиянии нового часового пояса на здоровье казахстанцев
    Фото: freepik.com

    Как изменение часового пояса повлияло на здоровье казахстанцев. Своим мнением на этот счет поделилась министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В феврале этого года вы говорили, что новый часовой пояс положительно повлияет на здоровье людей. Но есть граждане, которые подписывают петицию с просьбой о возврате прежнего часового пояса. Например, жители Восточно-Казахстанской области жалуются на психологическое и физическое напряжение из-за нового часового пояса. Сейчас число поддержавших петицию превысило 50 тысяч. Не считаете ли вы, что старый часовой пояс надо вернуть? — спросили представители СМИ у министра на брифинге в Правительстве.

    На что глава Минздрава отметила, что, хотя в сети много жалоб, количество людей, обращающихся за медицинской помощью, не увеличилось.

    — На самом деле вопрос часового пояса обсуждается уже несколько лет. К этой работе были привлечены научные центры страны. Поэтому такое решение было принято на основании научных данных. Во-вторых, мы не замечаем значительного наплыва пациентов в поликлиники и больницы после смены часового пояса. Сегодня есть основания говорить, что это не оказало негативного влияния на здоровье, — пояснила Акмарал Альназарова.

    Напомним, о преимуществах перехода на единый часовой пояс, а также о том, как изменятся жизнь и здоровье населения рассказал ученый Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова корреспонденту агентства Kazinform.

    Теги:
    Правительство Здравоохранение Казахстанцы Здоровье Больницы Минздрав РК Часовой пояс
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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