Как смена часового пояса повлияет на здоровье и жизнь казахстанцев

С 1 марта все казахстанцы начнут жить в едином часовом поясе UTC+5. В городах Астана, Алматы, Шымкент, а также Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, областях Жетысу, Абай, Улытау в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года планируется перевести местное время на один час назад. О преимуществах этого решения, а также о том, как изменятся жизнь и здоровье населения рассказал ученый Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова Тимур Салиев. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Тимура Салиева, часовой пояс имеет значительное влияние на биологические ритмы организма, воздействуя на сон, активность и общее здоровье человека. Правильный выбор часового пояса, количество солнечного света и длительность сна напрямую влияет на здоровье и работоспособность человека. А вот постоянные изменения времени могут сказаться негативно.

- Исследования показывают, что изменения в часовых поясах могут нарушить циркадные ритмы, ответственные за регуляцию сна и бодрствования. Это может привести к таким проблемам, как бессонница, усталость и нарушения пищеварения. Недостаток естественного света вечером заставляет организм выделять мелатонин - гормон, который вызывает сонливость и подготавливает организм ко сну. В результате люди, живущие на западной стороне часового пояса, где солнце заходит позже, обычно ложатся спать позже. Они также спят меньше, чем люди на восточной стороне, - говорит Тимур Салиев.

По словам исследователя, особенно подвержены воздействию часового пояса те, кто часто пересекает временные зоны, например, путешественники и бизнесмены. При частых путешествиях сбой в биоритме и десинхронизация циркадных ритмов оказывают негативное воздействие на здоровье, включая усталость, головную боль, обезвоживание, изменения аппетита, запоры или диарею, нарушения сна, бессонницу и перепады настроения. Также существуют индивидуальные различия в том, как люди реагируют на изменения в часовом поясе. При этом длительные ночи и световые дни могут нарушить биоритмы организма и стать факторами риска для развития болезней, таких как бессонница, депрессия и даже сердечно-сосудистые заболевания.

Как известно, ранее в Казахстане дважды в год в различных регионах переводили время, меняя часовой пояс. Решение Казахстана отказаться от сезонной смены часового пояса связано с попыткой минимизировать негативное воздействие на биологические ритмы населения и обеспечить стабильность в режиме сна и активности. По мнению ученых, для здоровья населения лучше всего использовать постоянные часовые пояса, приближенные к естественному времени (солнечному). Ученые-хронобиологи считают, что переход на единое время (UTC+5) по всему Казахстану будет наиболее оптимальным и окажет благоприятное воздействие на здоровье населения.

- Помимо очевидных преимуществ для здоровья, унификация часовых поясов внутри страны несет в себе преимущества, которые распространяются на различные аспекты общества. Одно существенное преимущество лежит в сфере транспорта и связи. Единый часовой пояс упрощает координацию между различными регионами, обеспечивая более плавное планирование транспортных услуг и сводя к минимуму логистические проблемы. Это, в свою очередь, способствует созданию более эффективной и синхронизированной национальной инфраструктуры, - заявил Тимур Салиев.

По его словам, установление единого часового пояса обеспечивает благоприятную среду для деловых операций. Предприятия, работающие по всей стране, могут беспрепятственно синхронизировать свою деятельность без ограничений, налагаемых разницей часовых поясов.

- Такая гармонизация особенно полезна для отраслей, требующих сотрудничества и координации в режиме реального времени. Объединение часовых поясов также положительно влияет на функционирование государственных учреждений и служб экстренной помощи. Стандартизированные временные рамки упрощают координацию правительственных инициатив, обеспечивая согласованное принятие решений и реализацию политики. Службы экстренного реагирования также могут работать более эффективно, поскольку минимизируются осложнения, связанные со временем. Также, единый часовой пояс способствует чувству национального единства и социальной интеграции. Жители разных регионов могут согласовать свой распорядок дня и деятельность, способствуя общему временному опыту. Это способствует созданию более сплоченной социальной структуры, преодолевающей географические различия, - добавил он.

С экономической точки зрения синхронизация рабочего времени и графиков работы по всей стране способствует созданию более сплоченной и интегрированной экономики. Это, в свою очередь, может способствовать экономическому росту и стабильности, отметил Тимур Салиев.

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