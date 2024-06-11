В Минздраве рассказали, грозит ли казахстанцам птичий грипп

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в Правительстве ответила на вопрос о том, грозит ли казахстанцам птичий грипп, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, ранее в Мексике зафиксировали первый смертельный случай от птичьего гриппа.

По словам главы Минздрава, в Казахстане эпидемиологическая ситуация стабильная.

— Регистрации птичьего гриппа нет. Тот случай, о котором вы говорите, это, в целом, первый случай заражения от птицы человека. В самом Казахстане этот вопрос остро не стоит и эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день стабильная, — прокомментировала министр.