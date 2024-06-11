РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:44, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    В Минздраве рассказали, грозит ли казахстанцам птичий грипп

    В Минздраве рассказали, грозит ли казахстанцам птичий грипп
    Фото: freepik.com

    Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в Правительстве ответила на вопрос о том, грозит ли казахстанцам птичий грипп, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Напомним, ранее в Мексике зафиксировали первый смертельный случай от птичьего гриппа.

    По словам главы Минздрава, в Казахстане эпидемиологическая ситуация стабильная.

    — Регистрации птичьего гриппа нет. Тот случай, о котором вы говорите, это, в целом, первый случай заражения от птицы человека. В самом Казахстане этот вопрос остро не стоит и эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день стабильная, — прокомментировала министр.

    Теги:
    Здравоохранение Казахстанцы Здоровье Птичий грипп Минздрав РК
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!