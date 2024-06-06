Первый смертельный случай от птичьего гриппа подтвержден в Мексике
Первый в мире лабораторно подтвержденный случай заражения человека штаммом «H5N2» птичьего гриппа зарегистрирован в Мексике, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ABC News.
Всемирная организация здравоохранения подтвердила в среду первый в истории смертельный случай от подтипа птичьего гриппа в Мексике.
Жертвой вируса стал 59-летний житель, не имевший в анамнезе контакта с домашней птицей или другими животными.
17 апреля т.г. у пациента появилась температура, тошнота, диарея, одышка и общее недомогание. 24 апреля т.г. он был госпитализирован в Национальный институт респираторных заболеваний в Мехико и скончался в тот же день.
По данным ВОЗ, родственники пациента сообщили, что у него были сопутствующие заболевания: хроническое заболевание почек, сахарный диабет 2 типа и длительная системная артериальная гипертензия.
Результаты анализов в конечном итоге показали, что пациент был инфицирован птичьим гриппом подтипа «H5N2», который ранее никогда не регистрировался у людей.
По данным ВОЗ, в ходе расследования, проведенного представителями здравоохранения, новых случаев зарегистрировано не было. Все анализы, контактировавших лиц с инфицированным погибшим, показали отрицательный результат на грипп «H5N2» и COVID-19.
По сообщению ВОЗ текущие риски для населения в целом низкие. Этот штамм отличается от штамма птичьего гриппа «H5N1», который в настоящее время циркулирует среди домашнего скота в США и заразил трех работников молочной фермы в Техасе и Мичигане.
- «H5N2» и «H5N1» принадлежат к одному и тому же семейству вирусов гриппа «А». Известно, что «H5N1» заражает людей уже много лет, тогда как это первый зарегистрированный случай заражения «H5N2» у людей. Хорошая новость заключается в том, что ни «H5N2», ни «H5N1» до сих пор не продемонстрировали передачу от человека к человеку. Однако этот первый случай является тревожным сигналом. Это напоминает нам о том, что вирусы гриппа могут эволюционировать, и необходимо постоянное наблюдение за вирусами как у животных, так и у людей, – отметил эпидемиолог и руководитель отдела инноваций Бостонской детской больницы Джон Браунштейн.