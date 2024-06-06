Первый смертельный случай от птичьего гриппа подтвержден в Мексике

Первый в мире лабораторно подтвержденный случай заражения человека штаммом «H5N2» птичьего гриппа зарегистрирован в Мексике, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ABC News.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила в среду первый в истории смертельный случай от подтипа птичьего гриппа в Мексике.

Жертвой вируса стал 59-летний житель, не имевший в анамнезе контакта с домашней птицей или другими животными.

17 апреля т.г. у пациента появилась температура, тошнота, диарея, одышка и общее недомогание. 24 апреля т.г. он был госпитализирован в Национальный институт респираторных заболеваний в Мехико и скончался в тот же день.

По данным ВОЗ, родственники пациента сообщили, что у него были сопутствующие заболевания: хроническое заболевание почек, сахарный диабет 2 типа и длительная системная артериальная гипертензия.

Результаты анализов в конечном итоге показали, что пациент был инфицирован птичьим гриппом подтипа «H5N2», который ранее никогда не регистрировался у людей.

По данным ВОЗ, в ходе расследования, проведенного представителями здравоохранения, новых случаев зарегистрировано не было. Все анализы, контактировавших лиц с инфицированным погибшим, показали отрицательный результат на грипп «H5N2» и COVID-19.

По сообщению ВОЗ текущие риски для населения в целом низкие. Этот штамм отличается от штамма птичьего гриппа «H5N1», который в настоящее время циркулирует среди домашнего скота в США и заразил трех работников молочной фермы в Техасе и Мичигане.