Третий человек в США заболел птичьим гриппом

Третий работник молочной фермы в США показал положительный результат на инфекцию птичьего гриппа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Time.

По данным министерства здравоохранения и социальных служб штата Мичиган, сельскохозяйственный рабочий из Мичигана контактировал с инфицированными коровами, у которого возникли респираторные симптомы – кашель (без температуры) и «водянистые выделения» из глаз.

Тесты образцов пациента, проведенные департаментом здравоохранения Мичигана, дали положительный результат на грипп A(H5), штамм птичьего гриппа. Дальнейшие тесты, проведенные учеными Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), подтвердили результат.

В двух предыдущих случаях из Мичигана (другая ферма) и Техаса не было никаких респираторных симптомов, но наблюдались выделения из глаз. Так, в первом случае в Мичигане работник молочной фермы подвергся воздействию зараженного молока, которое попало ему в глаза, т.к. на нем не было защитных средств. Во втором случае работник в Техасе был без маски и работал непосредственно с больным животным.

CDC заявляет, что вспышка среди коров не представляет значительной угрозы для здоровья людей, которые не работают с животными. Однако, работникам ферм следует носить защитное снаряжение и проявлять осторожность при обращении с больными или мертвыми животными, включая птиц и коров, а также следить за любыми вирусными симптомами и сообщать в местный отдел здравоохранения.

Кроме того, CDC советует населению избегать употребление сырого молока, которое не было пастеризовано.