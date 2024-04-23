В США выявили первый случай передачи птичьего гриппа от животного к человеку

Несмотря на отсутствие доказательств передачи птичьего гриппа от человека к человеку, представители здравоохранения США находятся в состоянии повышенной готовности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

В начале апреля анализ работника молочной фермы в Техасе дал положительный результат на птичий грипп, на фоне вспышки вируса среди коров в нескольких штатах США. Вирус птичьего гриппа также был обнаружен в сыром молоке, но по данным властей риск для населения невелик.

Как сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США, это первый случай, когда штамм высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1) был обнаружен у крупного рогатого скота, и это первая документированная передача вируса птичьего гриппа от коровы к человеку.

Главный научный сотрудник ВОЗ доктор Джереми Фаррар предупредил, что вирус птичьего гриппа все чаще заражает млекопитающих и риск распространения его на людей является «огромной проблемой».

— Основное беспокойство вызывает то, что вирус развивает способность заражать людей, а затем, что особенно важно, способность передаваться от человека к человеку, — сообщил Джереми Фаррар.

По данным Министерства сельского хозяйства США, по состоянию на 11 апреля вспышка H5N1, поражающая коров, распространилась на восемь штатов: Техас, Канзас, Мичиган, Нью-Мексико, Айдахо, Огайо, Северная Каролина и Северная Дакота.

В США было зарегистрировано только два факта заболевания человека H5N1 — первый случай был обнаружен в Колорадо в 2022 году у человека, имевшего прямой контакт с зараженной домашней птицей.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вирус птичьего гриппа может передаваться от инфицированных птиц человеку несколькими путями:

1. Непосредственно от зараженной птицы, которые могут выделять вирус со слюной, выделениями из носа, слизью и фекалиями. Люди могут заразиться, когда достаточно большое количество вируса попадает в рот, нос, глаза или при вдыхании.

2. Через зараженную среду, если человек коснулся загрязненной поверхности и затем грязными руками прикоснулся к своим глазам или рту, а также при вдыхании зараженного воздуха.

3. Через промежуточное животное, например, крупнорогатый скот.

— Этот штамм птичьего гриппа существует уже около десяти лет, но, к счастью, он до сих пор не приобрел способности легко передаваться от человека к человеку. Это должно не только успокоить нас, но и держать общественное здравоохранение настороже, — отметил профессор инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта У. Шаффнер.

Напомним, в прошлом году вспышка птичьего гриппа регистрировалась в Польше у кошек.