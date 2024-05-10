В Минюсте прокомментировали ситуацию с задержанием охранника морга Алматы за некрофилию

В Министерстве юстиции прокомментировали ситуацию с задержанием охранника морга в Алматы по подозрению в надругательстве над умершими, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Касательно ситуации в морге города Алматы. Нам известно, что управлением полиции Ауэзовского района ДП города Алматы проводится расследование в отношении гражданина 1980 года рождения по статье 314 ч. 2 УК РК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), - сказал на брифинге официальный представитель ведомства Талгат Уали.

Вместе с тем он добавил, что задержанный гражданин в трудовых отношениях с Центром судебных экспертиз Минюста и его территориальными подразделениями не состоял.

- Этот гражданин не является сотрудником органов юстиции. Согласно договору охрану морга осуществляло ТОО «Аят Секьюрити», он работал охранником морга от указанного ТОО, - пояснил Талгат Уали.

Ранее в СМИ сообщалось, что полиция Алматы задержала охранника городского морга по подозрению в надругательстве над телами умерших.



