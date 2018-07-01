В Минтруда разъяснили отчисления в ЕНПФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова разъяснила, с каких доходов будут отчисляться пенсионные взносы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все пенсионные отчисления уплачиваются непосредственно с заработанного гражданами дохода. К примеру, заработанным доходом для работника предприятия является его заработная плата, для индивидуального предпринимателя - это доход, полученный непосредственно от предпринимательской деятельности, для частных нотариусов - это доходы от оказанных ими услуг. А для граждан, которые выполняют определенные виды работ или услуг для физических или юридических лиц на основании возмездных договоров (так называемые договора гражданско-правового характера) - обязательные пенсионные взносы уплачиваются с доходов, полученных ими по результатам выполнения этих работ или услуг (не от продажи личного имущества)», - написала в Facebook Светлана Жакупова.







Скриншот с личной страницы в facebook.com



Вице-министр напомнила, что в статье 25 Закона о пенсионном обеспечении в Республике Казахстан определено, что обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов.

«В соответствии с внесенными в Закон поправками с 14 июля т.г. физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, также как, и адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные медиаторы, индивидуальные предприниматели, осуществляют уплату обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в свою пользу с доходов, подлежащих к уплате. При этом доходы, с которых уплачиваются обязательные пенсионные взносы, а также порядок и сроки их уплаты определяются Правилами и сроками исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116», - добавила она.

С. Жакупова также отметила, что под доходом физических лиц, полученным в рамках договоров гражданско-правового характера, как и прежде, определен доход, заработанный гражданами в результате выполнения работ или оказания услуг.

«В этой связи, в реализацию принятых поправок в рамках Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», Министерством труда и социальной защиты Республики Казахстан подготовлен проект Постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан по вопросу социального обеспечения», в том числе предусматривающий определение порядка и сроков уплаты обязательных пенсионных взносов физическими лицами, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера. Проект, на сегодняшний день, проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами, экспертными советами и аккредитованными организациями», - заключила вице-министр.