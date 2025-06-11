В Минтранспорта действительно есть над чем работать — Скляр об отставке Карабаева

— Не вижу ничего из ряда вон выходящего. Текущие процессы — люди приходят и уходят. Министры работают, министры увольняются. Не вижу в этом ничего особенного, — сказал Скляр в кулуарах Акорды.

Вице-премьера также спросили о причинах увольнения Карабаева.

— Наверное, есть какие-то причины. Не хотел бы сейчас говорить об этом. Каждый новый период диктует новые требования к руководителям. Есть задачи, которые необходимо решать. Часть задач, стоявших перед министерством, Карабаев решил. Сейчас новый руководитель будет решать задачи, которые будут стоять перед ведомством в целом. Вы знаете, что была очень серьезная критика со стороны Главы государства. В Министерстве транспорта действительно есть над чем работать, — высказался он.