В Минтранспорта действительно есть над чем работать — Скляр об отставке Карабаева
Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр прокомментировал отставку министра транспорта Марата Карабаева, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Не вижу ничего из ряда вон выходящего. Текущие процессы — люди приходят и уходят. Министры работают, министры увольняются. Не вижу в этом ничего особенного, — сказал Скляр в кулуарах Акорды.
Вице-премьера также спросили о причинах увольнения Карабаева.
— Наверное, есть какие-то причины. Не хотел бы сейчас говорить об этом. Каждый новый период диктует новые требования к руководителям. Есть задачи, которые необходимо решать. Часть задач, стоявших перед министерством, Карабаев решил. Сейчас новый руководитель будет решать задачи, которые будут стоять перед ведомством в целом. Вы знаете, что была очень серьезная критика со стороны Главы государства. В Министерстве транспорта действительно есть над чем работать, — высказался он.
Напомним, 8 июня Марат Карабаев освобожден от должности министра транспорта Республики Казахстан. Кроме того, Президент освободил от должности министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова.