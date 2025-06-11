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    12:20, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    В Минтранспорта действительно есть над чем работать — Скляр об отставке Карабаева

    Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр прокомментировал отставку министра транспорта Марата Карабаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Роман Скляр
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Не вижу ничего из ряда вон выходящего. Текущие процессы — люди приходят и уходят. Министры работают, министры увольняются. Не вижу в этом ничего особенного, — сказал Скляр в кулуарах Акорды.

    Вице-премьера также спросили о причинах увольнения Карабаева.

    — Наверное, есть какие-то причины. Не хотел бы сейчас говорить об этом. Каждый новый период диктует новые требования к руководителям. Есть задачи, которые необходимо решать. Часть задач, стоявших перед министерством, Карабаев решил. Сейчас новый руководитель будет решать задачи, которые будут стоять перед ведомством в целом. Вы знаете, что была очень серьезная критика со стороны Главы государства. В Министерстве транспорта действительно есть над чем работать, — высказался он.


    Напомним, 8 июня Марат Карабаев освобожден от должности министра транспорта Республики Казахстан. Кроме того, Президент освободил от должности министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова. 

    Теги:
    Правительство Отставки Минтранспорта РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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