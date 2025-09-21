Как изменились цены на говядину и другие продукты в Казахстане

Если во втором квартале разница между продовольственной инфляцией и инфляцией на непродовольственные товары и услуги составляла 4,6 процентных пункта, то сейчас этот разрыв сократился до 2,9 пунктов. Только за июль–август рост цен на продукты составил 1,2 процентных пункта, а в августе продовольственная инфляция составила всего 0,5% — в два раза ниже, чем на непродовольственные товары, и в три раза ниже по сравнению с услугами.

— Особое внимание уделяется социально значимым продуктам питания. В продовольственную корзину входят 160 наименований, из которых лишь 19 подпадают под государственное регулирование. При этом индекс цен на социально значимые продтовары (СЗПТ) с начала года составил 8%, однако в августе он не изменился вовсе, а за три недели сентября вырос всего на 0,2%, — говорится в сообщении.

Положительная динамика особенно заметна в группе овощей. С начала августа удалось снизить темпы роста цен в среднем в 2,5 раза. Картофель, который в июле стоил 300 тенге за килограмм, сегодня продается по 184 тенге — что даже ниже уровня прошлого года. Морковь подешевела с 295 до 193 тенге, лук — с 222 до 137 тенге. Стабильность демонстрируют и другие ключевые продукты. Цены на молочную продукцию с начала года выросли всего на 5,3%, что считается умеренным ростом. Гречневая крупа подорожала на 8,9%, но ее доля в корзине незначительна, поэтому на общий индекс она влияет минимально. Более того, такие товары как рожки, мука и рис сегодня стоят дешевле, чем в прошлом году.

— В то же время наибольшее влияние на динамику цен среди социально значимых продуктов продолжает оказывать говядина. Этот продукт традиционно занимает весомую долю в структуре потребительской корзины, и колебания цен на него ощутимы для бюджета населения. Особенно важно отметить, что речь идет о лопаточно-грудной части говядины, которая входит в перечень социально значимых товаров и имеет стабильный потребительский спрос. Она занимает первое место по влиянию на общую потребительскую инфляцию среди продовольственных товаров — около 2 процентных пунктов. Индекс цен на мясо в целом с начала года составил около 25%, по лопаточно-грудной части говядины, которая входит в перечень СЗПТ, — 23,6%, — отмечается в сообщении Минторговли.

Сравнительный анализ: цены на говядину в Казахстане и ближнем зарубежье

В декабре 2023 года лопаточной-грудная часть говядины стоила в среднем 2 506 тенге за килограмм, в сентябре 2024 года — 2 549 тенге, а в декабре того года — 2 572 тенге. Таким образом, в течение года цена оставалась практически стабильной, несмотря на рост себестоимости, связанный с увеличением тарифов на ГСМ и электроэнергию. В отдельные периоды продукт реализовывался даже ниже уровня фактической себестоимости, что свидетельствует о принимаемых мерах по сдерживанию цен на важные категории продовольствия.

В Минторговли отмечают, что на сегодняшний день средняя цена лопаточно-грудной части говядины в Казахстане составляет 4 715 тенге за килограмм. Для сравнения: в России 10 180 тенге, в Узбекистане 5 227 тенге, в Армении 5 112 тенге, в Таджикистане 6 070 тенге, в Беларуси 4 480 тенге. Таким образом, по сравнению с большинством стран региона, казахстанские цены остаются наиболее доступными.

Какие меры принимается для сдерживания цен?

Для сдерживания цен с 15 мая был введен запрет на вывоз живого скота. Это позволило снизить темпы роста цен: если в феврале – апреле рост составлял 3% в месяц, то в мае – июле уже 1,4%. Однако привлекательность цен на казахстанское мясо для соседних стран, особенно Узбекистана, а также возможность экспорта мяса в переработанном виде, привели к значительному росту объемов вывоза. На сегодняшний день экспорт говядины составил 27 тысяч тонн, что в 3,2 раза выше прошлогоднего показателя.

В этой связи Правительством поддержаны меры по насыщению внутреннего рынка. Принято решение установить квоты на экспорт говядины до конца года, при этом вывоз будет разрешен только для мясоперерабатывающих предприятий. Дополнительно прорабатывается инициатива по установлению нулевой таможенной пошлины на импорт мяса крупного рогатого скота из трех стран, аналогичное предложение также поступило от Российской Федерации. Это позволит сохранить баланс между внутренними потребностями и экспортным потенциалом отрасли.

Для улучшения доступности продуктов в регионах продолжается проведение сельскохозяйственных ярмарок. Только с начала года их прошло более 3,7 тысяч, при этом фермерам предоставляются бесплатные торговые места. Это помогает избежать лишних посредников и удерживать цены на приемлемом уровне. Кроме того, в ежедневном режиме ведётся мониторинг цен в торговых сетях и на рынках.

По итогам последней проверки в сетях «Анвар», «Смолл» и «Магнум» установлено, что торговые надбавки находятся в пределах нормы от 5 до 14%, превышений не выявлено. Цена за килограмм говядины варьируется от 2650 до 3890 тенге в зависимости от закупочной цены. При этом на другие части туши, не входящие в перечень СЗПТ, цены колеблются от 500 тенге за суповой набор до 5,5 тысячи тенге за антрекот. На эти позиции государственное регулирование не распространяется.

Важная часть работы — борьба с необоснованными наценками и лишними посредниками. С начала года региональными комиссиями по всей стране было проведено 747 заседаний, в результате которых устранено 345 непродуктивных посредников. Вынесено более 2 тысяч административных постановлений. По линии контроля за торговыми надбавками территориальными департаментами Министерства вынесено свыше 2,6 тысяч постановлений, из них 1,5 тысяч — это штрафы на общую сумму 56,5 млн тенге, ещё 1,2 тысяч предупреждения. Только по фактам превышения предельной торговой надбавки на социально значимые продукты было оформлено 2,2 тысячи постановлений, из которых 1 тысяча — это штрафы на 39,6 млн тенге и 1,2 тысячи — предупреждения.

В дополнение к этому проводится активная аналитическая работа. С начала 2025 года проанализировано около 9 тысяч цепочек ценообразования, в результате чего было выявлено более 823 рисков нарушения.

Таким образом, несмотря на точечные вызовы, в целом продовольственная инфляция демонстрирует замедление, а цены на ключевые социальные продукты удаётся удерживать на стабильном уровне. Казахстан сохраняет одну из самых доступных продуктовых корзин среди стран ЕАЭС, и эта работа будет продолжена в интересах граждан.