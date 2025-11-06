В Минске представили фильм о легендарном ансамбле «Дос-Мукасан»

Показ состоялся в кинотеатре «Победа». Советник посольства Казахстана в Беларуси Рашид Газизов сообщил, что фильм был снят по сценарию Ефрата Шарипова при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана и Государственного центра поддержки национального кино.

Музыкальная драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о создании ансамбля в Алматы студентами политехнического института. Лента освещает трудный путь молодых музыкантов, начиная с их первых успехов и заканчивая запретами, учебными трудностями и сложным выбором между карьерой ученого и признанием в творчестве.

По его словам, особое внимание в фильме уделено достоверности персонажей. Актерский состав был тщательно подобран с учетом сходства с настоящими участниками ансамбля. Чтобы обеспечить историческую и музыкальную аутентичность, в качестве консультантов к созданию картины были привлечены основатели ансамбля Мурат Кусаинов и Досым Сулеев.

Рашид Газизов отметил, что важным элементом фильма является воспоминание о Всесоюзном конкурсе исполнителей эстрадной песни и вокально-инструментальных ансамблей, который прошел в Минске в июне 1973 года. На этом конкурсе участники боролись за призовое место, победители которого имели возможность выступать на X Всемирном фестивале студентов и молодежи в Берлине. Этот момент также отображен в фильме. Кроме того, в картине показана встреча ансамбля «Дос-Мукасан» с «Песнярами», которые на тот момент также только начинали свой путь на большой сцене.

Газизов также подчеркнул важность таких фестивалей, как «Лiстапад», для стран СНГ и всего мира. Они помогают объединять народы, способствуют лучшему пониманию культур и развитию международных связей.

XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад» проходит с 31 октября по 7 ноября под девизом «История, меняющая взгляд». В этом году на фестиваль поступило более 3,6 тысяч заявок из 120 стран. В программу было отобрано 157 фильмов из 41 страны. На фестивале представлены работы кинематографистов из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, а также стран Европы.