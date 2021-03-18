В Минсельхозе ответили на предложение открыть земельный кадастр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов прокомментировал возможность открытия земельного кадастра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается земельного кадастра, здесь есть некоторые вопросы. И мы сейчас запросили официальную позицию Министерства юстиции по размещению в открытом доступе нерадивых землепользователей, которые годами не используют сельхозземли. Мы их, как госслужащие, знаем. В отношении них мы проводим соответствующую работу. Это связано и с повышением налога на неиспользуемые земли, и с контрольными мероприятиями. Но общественность этого не видит», - сказал Рустем Курманов на заседании рабочей группы по законопроекту «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений».

По его словам, максимум, что видит общественность, – это земельный участок и его кадастровый номер.

«Но кто и что скрывается под кадастровым номером, общественность не видит. Здесь есть вопросы по распространению персональных данных в соответствии с действующим законодательством. Распространение персональных данных ведется с согласия самого лица либо его официального законного представителя. Поэтому, как получим разъяснения, мы готовы этот вопрос рассмотреть. 25 марта по поручению Главы государства стартует Земельная комиссия, где будут рассматриваться вопросы, которые касаются, в первую очередь, казахстанцев. Потому что по иностранцам Глава государства уже принял окончательное политическое решение», - пообещал Р. Курманов.

Напомним, сегодня известный общественный деятель Мухтар Тайжан предложил открыть земельный кадастр и усилить требования по гражданству РК.