Казахстан готовит 650 тысяч студентов по ИИ-программам

В Казахстане планируют развивать образовательный хаб в Евразии, расширять международные университетские партнерства и готовить сотни тысяч студентов по программам ИИ и цифровых технологий, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Казахстане заявили о планах дальнейшего расширения международного образовательного сотрудничества, включая развитие сети зарубежных университетов, запуск новых совместных программ и усиление подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Отдельный акцент сделан на цифровую трансформацию и развитие искусственного интеллекта в системе образования.

На круглом столе «Казахстан–Америка», прошедшем в Астане, были обсуждены вопросы углубления академического партнерства с зарубежными университетами, расширения совместных образовательных программ и подготовки специалистов для цифровой экономики.

Об этом заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, отметив, что страна продолжит расширять присутствие международных университетов и образовательных инициатив.

— Казахстан находится в сердце Евразии, и мы видим, что регион обладает значительным демографическим потенциалом. В странах Центральной и Южной Азии сохраняется высокая доля молодого населения, что формирует устойчивый спрос на современное образование, новые навыки и компетенции, необходимые для экономики будущего, — сказал министр.

Он также сообщил о планах по расширению сети партнерств с ведущими зарубежными университетами и увеличению образовательных программ в стране.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

— Сегодня в Казахстане реализуется более 40 партнерств с ведущими зарубежными университетами, включая университеты США. Среди них University of Arizona, University of Pittsburgh, Duke University, University of Pennsylvania и другие. Мы планируем и дальше расширять эту сеть и запускать новые совместные образовательные и исследовательские программы, — отметил Нурбек.

По его словам, ключевым направлением остается подготовка кадров для цифровой экономики и развитие компетенций в сфере искусственного интеллекта.

— Мы формируем экосистему подготовки кадров, ориентированную на запросы экономики и бизнеса. В рамках этой работы планируется расширение образовательных программ и подготовка более 650 тысяч студентов в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий, — добавил министр.

Ранее в рамках круглого стола представители США обозначили ориентир по расширению инвестиционного сотрудничества с Казахстаном на уровне около 137 млрд долларов.