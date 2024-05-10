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    12:55, 10 Май 2024 | GMT +6

    В Минэнерго РК ответили, каков риск возникновения новых аварий на теплосетях

    сварщик, авария на теплосетях
    Фото: Pixabay

    Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил, какие меры предпринимаются Правительством для предотвращения новых аварий, из-за которых населенные пункты страны остаются без отопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, уполномоченные органы уже провели всю диагностику, а также определили наиболее проблемные участки.

    - Необходимый объем денег из бюджета выделен. Соответствующие государственные органы, в том числе Комитет энергетического надзора, будут осуществлять контроль за проведением ремонтных кампаний в предстоящий отопительный сезон, – заявил Алмасадам Саткалиев на брифинге в Правительстве.

    Ранее Правительство выделило порядка 16 млрд тенге из резерва на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды. Это позволит обеспечить ввод новых мощностей суммарно более чем на 1500 МВт.

    В декабре 2022 года в акимате Восточно-Казахстанской области обвинили Министерство энергетики в бездействии. По данным местных исполнительных органов, представители территориального департамента Комитета энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК ни разу не были на Риддерской ТЭЦ во время подготовки к отопительному сезону.

    Теги:
    Отопительный сезон Правительство РК Минэнерго РК Тепловые сети Отопление Авария на теплосетях ЖКХ Алмасадам Саткалиев
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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