16 млрд тенге выделило Правительство РК на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды

Правительство выделило порядка 16 млрд тенге из резерва на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Правительство Казахстана продолжает работу по масштабной модернизации теплоэнергетического комплекса республики, проводимую по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановления о выделении средств из резерва Правительства на реконструкцию и капитальный ремонт теплоисточников городов Кентау, Риддера и Кызылорды.

Так, на реконструкцию котлов № 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТЭЦ-5 в Кентау выделено чуть более 9 млрд тенге, на проведение капитального ремонта технологического оборудования и инфраструктуры Риддерской теплоэлектроцентрали — 4,9 млрд тенге, а на реконструкцию 3-х паровых котлов южной котельной в Кызылорде — свыше 2 млрд тенге. Таким образом, на модернизацию данных теплоисточников будет суммарно направлено порядка 16 млрд тенге.

Принимаемые меры позволят обеспечить надежное теплоснабжение жителей Кентау, Риддера и Кызылорды в предстоящие отопительные сезоны.

В целом в рамках подготовки к отопительному сезону в 2024 году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Усть-Каменогорске, Караганде, Актау, Таразе, Петропавловске, Павлодаре, Жезказгане, Актобе, Экибастузе, Степногорске, Рудном, Балхаше и Аксу.

Также в рамках инвестиционных соглашений ведутся работы по восстановлению энергоблока № 1 на Экибастузской ГРЭС-1 и замене турбоагрегатов на Атырауской ТЭЦ и Топарской ГРЭС. Кроме того, планируются проекты по строительству энергоблока № 3 на Экибастузской ГРЭС, а также расширению Усть-Каменогорской ТЭЦ и Карагандинской ТЭЦ-3.

Как сообщили в Правительстве, реализация вышеуказанных проектов позволит обеспечить ввод новых мощностей суммарно более чем на 1500 МВт.