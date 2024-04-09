В Минэнерго РК опровергли информацию о «подготовке запаса бензина для России»

Советник министра энергетики РК опроверг информацию о «подготовке запаса бензина для России», передает корреспондент агентства Kazinform.

Издание Reuters выпустило статью о том, что Россия попросила Казахстан создать аварийный запас бензина на 100 тысяч тонн. По данным издания, эта сделка уже была согласована. Однако в Минэнерго РК данную информацию опровергли.