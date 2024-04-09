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    20:38, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    В Минэнерго РК опровергли информацию о «подготовке запаса бензина для России»

    Хитойда бензин ва дизель ёқилғиси нархи ошади
    Фото: Синьхуа

    Советник министра энергетики РК опроверг информацию о «подготовке запаса бензина для России», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Издание Reuters выпустило статью о том, что Россия попросила Казахстан создать аварийный запас бензина на 100 тысяч тонн. По данным издания, эта сделка уже была согласована. Однако в Минэнерго РК данную информацию опровергли.

    – К настоящему времени такой запрос от Минэнерго РФ не поступал. Поэтому информация не подтверждается, – заявил советник Министра энергетики Шынгыс Ильясов.

    Теги:
    Топливо Фейки Минэнерго РК Бензин Россия
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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