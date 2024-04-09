20:38, 08 Апрель 2024 | GMT +6
В Минэнерго РК опровергли информацию о «подготовке запаса бензина для России»
Советник министра энергетики РК опроверг информацию о «подготовке запаса бензина для России», передает корреспондент агентства Kazinform.
Издание Reuters выпустило статью о том, что Россия попросила Казахстан создать аварийный запас бензина на 100 тысяч тонн. По данным издания, эта сделка уже была согласована. Однако в Минэнерго РК данную информацию опровергли.
– К настоящему времени такой запрос от Минэнерго РФ не поступал. Поэтому информация не подтверждается, – заявил советник Министра энергетики Шынгыс Ильясов.