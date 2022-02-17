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В Минэнерго прокомментировали вопрос строительства АЭС в Казахстане

17 Февраля 2022 11:44
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В Минэнерго прокомментировали вопрос строительства АЭС в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов прокомментировал вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вопрос строительства рассматривается, площадка еще не выбрана. Как показывают расчеты, Казахстану, для того, чтобы достичь поставленных целей в соответствии с Экологическим кодексом, необходимо строить новую генерацию без выбросов», - сказал Жандос Нурмаганбетов в кулуарах Сената.

По его словам, все мощности генерации построены в советское время в основном, новых станций не так много.

«Поэтому есть объективный вопрос устаревания мощностей станций, необходимо строить новый генератор. Безуглеродная генерация – к ней относится атом. Рассматривается вопрос строительства атомной станции, но площадка, размеры и объемы не определены. Думаю, решение об этом станет известно в 2022 году», - отметил вице-министр.

«Площадок много рассматривалось и в советское время, и на Улкене, и в Курчатове, и в Западном Казахстане. Кстати, в Западном Казахстане была атомная станция», - заключил спикер.

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#Правительство РК   #Строительство   #Минэнерго РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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