В Минэнерго прокомментировали вопрос строительства АЭС в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов прокомментировал вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вопрос строительства рассматривается, площадка еще не выбрана. Как показывают расчеты, Казахстану, для того, чтобы достичь поставленных целей в соответствии с Экологическим кодексом, необходимо строить новую генерацию без выбросов», - сказал Жандос Нурмаганбетов в кулуарах Сената.
По его словам, все мощности генерации построены в советское время в основном, новых станций не так много.
«Поэтому есть объективный вопрос устаревания мощностей станций, необходимо строить новый генератор. Безуглеродная генерация – к ней относится атом. Рассматривается вопрос строительства атомной станции, но площадка, размеры и объемы не определены. Думаю, решение об этом станет известно в 2022 году», - отметил вице-министр.
«Площадок много рассматривалось и в советское время, и на Улкене, и в Курчатове, и в Западном Казахстане. Кстати, в Западном Казахстане была атомная станция», - заключил спикер.
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