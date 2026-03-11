РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:33, 11 Март 2026 | GMT +5

    В Минэкологии РК опровергли сообщения об угрозе кислотных дождей

    Казахстану не угрожают кислотные дожди, движущиеся из Ирана, заявил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дождь
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По его словам, специалисты «Казгидромет» считают распространяемую в СМИ информацию недостоверной.

    — Кислотный дождь является оксидом серы и азота, и в целом эти частицы рассеиваются на небольших расстояниях. Поэтому как и наши узбекские коллеги подтвердили, опасность выпадения кислотных дождей у нас в Центральной Азии нет, — сказал Ерлан Нысанбаев. 

    Кроме того, по данным Казгидромета, в ближайшие недели направление ветра будет юго-западным, поэтому Казахстан в полной безопасности.

    Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что над территорией Ирана якобы образовались так называемые «кислотные облака», которые могут дойти до стран Центральной Азии.

    Напомним, 8 марта Армия Израиля заявила об ударе по топливным хранилищам Ирана. Иранцев оповестили о возможных кислотных дождях из-за токсинов от взрывов нефтехранилищ.

    Казгидромет тогда опроверг сообщения о «кислотных облаках», движущихся из Ирана к Центральной Азии.

    Теги:
    Дожди Экология Минэкологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают