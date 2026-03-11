В Минэкологии РК опровергли сообщения об угрозе кислотных дождей
Казахстану не угрожают кислотные дожди, движущиеся из Ирана, заявил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, специалисты «Казгидромет» считают распространяемую в СМИ информацию недостоверной.
— Кислотный дождь является оксидом серы и азота, и в целом эти частицы рассеиваются на небольших расстояниях. Поэтому как и наши узбекские коллеги подтвердили, опасность выпадения кислотных дождей у нас в Центральной Азии нет, — сказал Ерлан Нысанбаев.
Кроме того, по данным Казгидромета, в ближайшие недели направление ветра будет юго-западным, поэтому Казахстан в полной безопасности.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что над территорией Ирана якобы образовались так называемые «кислотные облака», которые могут дойти до стран Центральной Азии.
Напомним, 8 марта Армия Израиля заявила об ударе по топливным хранилищам Ирана. Иранцев оповестили о возможных кислотных дождях из-за токсинов от взрывов нефтехранилищ.
Казгидромет тогда опроверг сообщения о «кислотных облаках», движущихся из Ирана к Центральной Азии.