В Минэкологии рассказали о состоянии льва, обнаруженного в Бескайнаре

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана рассказали о состоянии льва, который содержался в одном из крестьянских хозяйств в селе Бескайнар Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из сел вблизи Алматы бродит лев… На место выехали инспекторы Комитета лесного хозяйства и животного мира. Указанные факты подтвердились. Сейчас состояние «царя зверей» стабильное. Рассматривается место для его размещения», - написала в Facebook пресс-секретарь Минэкологии Самал Ибраева.

Она добавила, что в настоящее время сотрудники полиции начали расследование по данному факту и уточняется, откуда здесь появился лев.

Ранее сообщалось, что 28-летний алматинец в поселке Бескайнар держит взрослого льва в крестьянском хозяйстве. Животное содержалось в вольере размером 5 на 10 метров.