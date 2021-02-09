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    12:29, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    В Минэкологии рассказали о состоянии льва, обнаруженного в Бескайнаре

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана рассказали о состоянии льва, который содержался в одном из крестьянских хозяйств в селе Бескайнар Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из сел вблизи Алматы бродит лев… На место выехали инспекторы Комитета лесного хозяйства и животного мира. Указанные факты подтвердились. Сейчас состояние «царя зверей» стабильное. Рассматривается место для его размещения», - написала в Facebook пресс-секретарь Минэкологии Самал Ибраева.

    Она добавила, что в настоящее время сотрудники полиции начали расследование по данному факту и уточняется, откуда здесь появился лев.

    Ранее сообщалось, что 28-летний алматинец в поселке Бескайнар держит взрослого льва в крестьянском хозяйстве. Животное содержалось в вольере размером 5 на 10 метров.


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