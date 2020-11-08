В Минэкологии отреагировали на высказывания граждан о строительстве отеля в урочище Бозжыра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов прокомментировали строительство отеля для туристов в урочище Бозжыра в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии РК.

Жители Мангистау выразили обеспокоенность присутствием строительной техники на Бозжыре.

«Инвесторы, запустившие отель Rixos в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра сафари отель». На сегодняшний день ведётся работа по проектированию указанного отеля», - отметили в пресс-службе акимата области.

В акимате заверяют, что строительство будет вестись в соответствии с требованиями законодательства в сфере архитектуры и градостроительства, то есть проект после готовности будет представлен на общественные слушания.

«На данный момент на территории урочища Бозжыра никакие строительные работы ещё не ведутся. На видео, которое распространяется в сети идёт временная установка шатра, мобильного туалета и передвижного генератора в связи с выездом команды инвестора на предполагаемое место будущего объекта, сроком на 2 дня. Объект будет полностью соответствовать требованиям «зелёных» технологий, будет максимально вписываться в окружающий ландшафт, здания будут одноэтажными, внешний облик не будет диссонировать с местными пейзажами», - пояснили в пресс-службе ведомства.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов пояснили, что заинтересованы в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, поэтому объект по застройке в природной местности Бозжыра в Мангистауской области должен пройти общественные слушания.

«Министерство, как и все граждане страны, заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим данный объект по застройке в природной местности Бозжыра в Мангистауской области должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу в соответствующих госорганах, в том числе оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), согласно нормам казахстанского законодательства.

В данном случае контроль по соблюдению правил застройки и прохождения экспертизы проекта ведут местные исполнительные органы, а именно акиматы в данном регионе. В настоящее время вопрос строительства гостиницы на местности Бозжыра не стоит, планируется строительство жилых пунктов, в которых туристы могли бы остаться на ночлег», - отметили в Минэкологии.

В ведомстве также напомнили, что выделение земельных участков на строительные объекты на территории заказника не является компетенцией Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«На сегодняшний день в соответствии с протокольным поручением акима Мангистауской области разрабатывается постановление акима Каракиянского района о выделении 80 га на местности Бозжыра. Минэкологии, в том числе Комитет лесного хозяйства и животного мира и его территориальные подразделения, будут осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства. Также отметим, что ранее местные экологи поднимали проблему большого количества мусора, который оставляют после себя несознательные туристы после посещения природных достопримечательностей Мангыстауской области. Эта проблема актуальна для всех регионов Казахстана. В связи с этим Минэкологии вновь обращает внимание граждан на необходимость соблюдения чистоты и порядка во время отдыха на природе. Нормы по ужесточению наказания за несоблюдение экологического законодательства предусмотрены в проекте Экологического кодекса РК, который сейчас находится на рассмотрении в Парламенте РК», - резюмировали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В социальных сетях появилось видеозапись со строительной техникой в урочище Бозжира на плато Устюрт. В описании видео говорится, что там начались строительные работы.