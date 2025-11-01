В Минэкологии назвали возможные причины загрязнения реки Кылшакты

Река Кылшакты в Кокшетау — достаточно болезненная тема для жителей областного центра. Местные уверены: постепенно водоем превращается в болото. Вода в речке заросла тиной и камышом, имеет грязный цвет, да и встретить в ней можно ондатр и остатки мусора. Насколько вода в реке соответствует нормам, и что предпринимается властями для того, чтобы спасти речку выясняла корреспондент Kazinform.

Как следует из ответа Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан на запрос редакции, мониторинг за состоянием качества поверхностных вод реки Кылшыкты проводится РГП «Казгидромет» ежемесячно на 2 створах в городе Кокшетау. Это в районах кирпичного завода и детского сада «Акку».

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 26 физико-химических показателей качества: взвешенные вещества, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК5, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы) и тяжелые металлы.

— Качество поверхностных вод реки Кылшыкты в 2019–2024 годах по Единой классификации относится к «выше 5 класса». Это вода наихудшего качества (превышения по ХПК, марганец, кальций, магний, хлориды, минерализация). Результаты мониторинга качества поверхностных вод ежемесячно размещаются на официальном сайте Казгидромета, — поделились в ведомстве.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Также, как пояснили в министерстве, департаментом экологии по Акмолинской области совместно с правоохранительными органами регулярно проводятся обследования территории вдоль реки Кылшыкты. Проверяющие выявляют факты несанкционированного сброса загрязняющих веществ в водоем.

— В текущем году проведено три обследования, фактов несанкционированного сброса загрязняющих веществ в реку не обнаружено. Возможными причинами загрязнения являются природная минерализация и попадание сточных вод из частного сектора, — добавили в министерстве.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

При этом чиновники отметили: расчистка и дноуглубительные работы относятся к компетенции Министерства водных ресурсов и ирригации и местных исполнительных органов.

Руководитель отдела стратегического планирования и реализации природоохранных программ управления природных ресурсов и регулирования природопользования по Акмолинской области Сергей Савельев пояснил: еще в 2021 году в рамках плана мероприятий по подготовке и проведению XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Кокшетау был реализован проект «Строительство, благоустройство и очистка реки Кылшакты от озера Копа до ул. Габдуллина».

Фото: Оксана Матасова /Kazinform

Длина очищаемого участка составила 881 м, а стоимость строительных работ — 876,7 млн тенге. Работы велись подрядной организацией ТОО «ДАН Хаус Декор» из Астаны.

— Обустроены велосипедная и пешеходная дорожки, смотровые площадки, установлены скамьи, произведено озеленение и установлены фонари на всем протяжении участка реки. В районе ТД Мечта построен амфитеатр, установлена скульптурная композиция «Үйір жылқы». В июне 2021 года объект был введен в эксплуатацию. Гарантийный срок обслуживания составлял два года, — поделился Сергей Савельев.

Фото: Оксана Матасова /Kazinform

В феврале 2022 года объект был передан на баланс отдела ЖКХ, ПТ и АД города Кокшетау.

Уже в 2024 году в рамках социальной помощи за счет частных инвестиций казахстанская горно-металлургическая компания «Казцинк» провела очистку реки Кылшакты в границах Кокшетау, согласно заключенному меморандуму.

Сумма инвестиций составляла 403,2 млн тенге, а сами работы проводило ТОО «Qazaq Union» от моста по ул. Габдуллина до тяговой подстанции в промзоне Восточная.

Фото: Оксана Матасова /Kazinform

— Очистка участка реки Кылшакты была завершена, протяженность участка составила 4,3 км. При этом было вывезено 120 тыс. куб. м. изъятого ила, — добавили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе акимата Кокшетау, на балансе Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города находится лишь благоустройство прибрежной зоны реки Кылшакты на участке от детского сада «Акку» до улицы Габдуллина, где отделом обеспечивается только содержание данной территории.

Фото: Оксана Матасова /Kazinform

— Объект благоустройства был реализован управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области и по завершении в 2022 году передан на баланс городского отдела ЖКХ. На сегодняшний день отделом разрабатываются проекты благоустройства прибрежной зоны в районе школы № 8, а также на участке от моста по улице Абая до моста по улице Ашимова. Реализация указанных проектов будет проведена при выделении соответствующих финансовых средств, — пояснили в ведомстве.

Фото: Оксана Матасова /Kazinform

Ранее сообщалось, что озеро Копу в Кокшетау планируют очистить до 2028 года. По предварительным данным, на проект по очистке озера необходимо 23,7 млрд тенге.