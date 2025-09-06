Озеро Копу в Кокшетау планируют очистить до 2028 года

Кокшетауцы из года в год слышат обещания чиновников, что их любимое озеро Копу все же очистят. На сегодняшний день вода в водоеме достаточно мутная, местами есть заросли водорослей, и купаться в озере отваживается не каждый.

Редакция агентства Kazinform обратилась в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан с рядом вопросов о состоянии озера и планируемой очистке.

Копа никогда не чистилась

Как сообщили в министерстве, по информации управления природных ресурсов и природопользования Акмолинской области, мероприятия по очистке озера Копы не проводились. Дорожной картой по комплексному решению экологических проблем предусмотрено мероприятия по очистке озера Копа и реки Кылшакты. Акиматом Акмолинской области в рамках меморандума за счет собственных средств проектировщика (ТОО НПП «Биосфера») разрабатывается проектно-сметная документация на очистку озера Копа от иловых отложений.

— Проектом предусматривается очистка озера с помощью земснарядов с размещением изъятого ила на специальных площадках. Для этих целей управлением природных ресурсов и природопользования Акмолинской области оформлены три земельных участка, два из которых в районе Бармашино и основной участок с северной стороны озера. На земельных участках в районе Бармашино будет размещаться технологическое оборудование, на третьем участке планируется складирование всего изъятого ила, — отметили в министерстве.

В настоящее время ведутся работы по подсчету объемов иловых отложений.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Превышений норм нет

Как следует из ответа, испытательной лабораторией департамента экологии по Акмолинской области на постоянной основе проводится отбор проб воды в озере Копе для определения общих химических показателей. Основными исследуемыми параметрами являются водородный показатель, содержание взвешенных веществ, нитратов, нитритов, азота аммония, сульфатов и хлоридов.

— По результатам лабораторных анализов, проведенных в июле 2025 года, превышений по указанным химическим веществам не выявлено. Единственным водотоком, питающим озеро, является река Кылшакты. Официальные сбросы сточных вод в озеро отсутствуют, — поделились в ведомстве.

Также департаментом на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по обследованию прибрежной территории озера и русла реки для выявления фактов несанкционированного сброса загрязняющих веществ. По итогам рейдовых мероприятий в текущем году подобных нарушений не установлено.

— Следует отметить, что в летне-осенний период ежегодно наблюдается процесс цветения воды, в результате чего она приобретает характерный зеленоватый оттенок. Данное явление связано с благоприятными климатическими условиями для интенсивного роста водорослей, а также с низким уровнем воды в водоеме, — добавили экологи.

Кроме того, РГП на ПХВ «Казгидромет» осуществляет наблюдательные работы за качеством поверхностных вод по городу Астане и Акмолинской области на 55 створах 24 водных объектов (реки Есиль, Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, Жабай, Силеты, Аксу, Кылшыкты, Шагалалы, Нура, канал Нура-Есиль, озера Зеренды, Копа, Бурабай, Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, Сулуколь, Карасье, Жукей, Катарколь, Текеколь, Майбалык, Вячеславское водохранилище). При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяется 31 физико-химический показатель качества: взвешенные вещества, цветность, водородный показатель (pH), растворенный кислород, БПК5, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжёлые металлы.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Зарыбление

Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области ежегодно проводятся работы по зарыблению озера Копы ценными видами ихтиофауны. Это помогает биологической мелиорации и повышению продуктивности. Зарыбление способствует минимизации загрязняющих веществ, улучшению санитарного состояния озера, предотвращению цветения воды сине-зелеными водорослями, а также биологической мелиорации высшей водной растительности.

Для предупреждения процессов заболачивания необходимо удалять избыточную водную растительность, а для предотвращения цветения воды — контролировать численность фитопланктона.

Проект очистки

В Минэкологии сообщили, что согласно информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области, разработанный проект «Очистка озера Копа от иловых отложений в городе Кокшетау Акмолинской области» на сегодняшний день проходит государственную экспертизу.

— Предварительная стоимость проекта составляет 23,7 млрд тенге, окончательная сумма будет определена по результатам экспертизы. Сроки реализации проекта — 2026–2028 гг, — добавили экологи.

Напомним, ранее сообщалось, что приобретенный Акмолинской областью земснаряд, помогавший очистить реку Жабай в Атбасарском районе, теперь начнет очищать озеро Копу в Кокшетау.