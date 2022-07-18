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В МИИР сообщили о мерах по недопущению завышения стоимости строительства
18 Июля 2022 19:44

В МИИР сообщили о мерах по недопущению завышения стоимости строительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан предпринимается ряд мер по недопущению систематического завышения стоимости строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

В конце июля вступает в силу нормативный технический документ «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство», в котором указана норма об исключении применения прайс-листов в ПСД, предусматривающая недопущение завышения сметных цен на строительные материалы через прайс-листы.

Министерством разработан нормативный документ по ценообразованию и сметам «Индексы стоимости для строительства», и на сегодняшний день вносятся поправки в нормативный документ по применению индексов стоимости для строительства, который приведет к снижению инфляционных рисков.

Также планируется внедрение современных методов калькулирования смет, которое даст возможность правильного распределения стоимости по видам работ и конструктивам, а также уменьшения объема сметной документации.

Вместе с тем разрабатываются сборники единичных сметных цен, сокращающие трудоемкость составления сметной документации и упрощающие процесс экспертизы смет.

В настоящее время установлены предельные стоимости для проектов социального назначения, позволяющие производить контроль стоимости строительства для объектов здравоохранения и образования. При этом, показатели данного норматива будут пересмотрены с учетом внедрения индекса стоимости для строительства.


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