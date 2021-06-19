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    21:53, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    В МИИР РК назвали предварительную причину обрушения строящегося дома в Павлодаре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) назвали предварительную причину обрушения строящегося многоквартирного жилого дома в г. Павлодар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    «По предварительным данным, Отделом архитектуры и градостроительства города Павлодар изменено целевое назначение земельного участка (с автостоянки на МЖД) и выданы исходно-разрешительные документы (на проектирование) при отсутствии утвержденного ПДП местности. Более того, Управлением градостроительного и земельного контроля Павлодарской области надлежащим образом не проводился камеральный контроль данного объекта», - говорится в справке МИИР РК.

    Так, Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК установлено, что лицом, осуществляющим технический надзор, не предоставлялся ежемесячный отчет о ходе строительства. Закрепленный за данным объектом ответственный эксперт технического надзора зачислен в компанию в декабре 2019 года и исключен в апреле 2021 года, согласно реестрам Комитета.

    Кроме того, у компании технического надзора 19 марта 2021 года просрочена аккредитация на осуществление технадзора.

    Таким образом, ГАСК должны были установить данные факты в ходе мониторинга и предпринять соответствующие меры по приостановке строительства.

    Также в МИИР РК отметили, что напротив обрушившегося дома строится аналогичный дом, тем же подрядчиком (ТОО «Элит Сервис Плюс»).

    На сегодняшний день создана специальная комиссия по данному вопросу, и представитель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК выехал на место обрушения. Параллельно инициируется проверка ответственных госорганов по результатам которых будут приняты соответствующие меры.

    Напомним, 17 июня 2021 года в 19:41 часов в ДЧС поступило сообщение по адресу г. Павлодар, ул. Торайгырова 75/1, о том что, произошло обрушение строящегося, многоквартирного четырёхэтажного дома. Спасателями были обнаружены трое пострадавших мужчин. Работниками центра медицины катастроф была оказана первая медицинская помощь. Все пострадавшие госпитализированы в первую городскую больницу.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Строительство Происшествия Павлодарская область
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