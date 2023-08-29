В МИД РК прокомментировали ситуацию с гражданкой Казахстана в Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали ситуацию с гражданкой РК в Индии, передает МИА «Казинформ».



«28 августа т.г. в Посольство Казахстана в Индии обратилась гражданка Казахстана с просьбой помочь ей и ее троим детям вернуться на родину. Она проживает со своим супругом – гражданином Индии в г. Калькутта. По её словам, супруг оказывает моральное давление, ограничивает в финансах и угрожает применить физическую силу. На фоне частых семейных конфликтов женщина изъявила желание вернуться в Казахстан. Согласно имеющейся информации, старшая дочь этой женщины является гражданкой РК, а остальные двое – граждане Индии. У старшего ребенка просрочена индийская виза, что считается нарушением миграционного законодательства. А для вывоза младших двух детей необходимо юридическое разрешение второго родителя. Учитывая сложившуюся сложную ситуацию, казахстанские дипломаты оказывают всю необходимую консульско-правовую помощь нашей соотечественнице. Для разрешения проблем с документами был привлечён Почетный консул РК в Калькутте», - сообщили в МИД РК.

Вопрос находится на особом контроле Посольства Казахстана в Индии.