В МИД прокомментировали участившиеся отказы казахстанцам во въезде в Грузию

На брифинге в Мажилисе журналисты поинтересовались у него, с чем связаны участившиеся случаи отказа во въезде на территорию Грузии гражданам РК.

– У каждой страны есть право ограничивать въезд на свою территорию для граждан иностранных государств, как и Казахстан может это сделать в отношении иностранных граждан. С Грузией мы в тесном контакте. После того, как мы начали активно поднимать этот вопрос, сразу снизилось количество отказов во въезде в Грузию казахстанским гражданам, – ответил Алибек Куантыров.

Ранее МИД Казахстана выразил обеспокоенность по поводу участившихся отказов во въезде и депортаций своих граждан из Грузии. При этом было подчеркнуто, что подавляющее большинство казахстанских граждан прибывают в Грузию с туристическими целями и добросовестно соблюдают законодательство принимающей страны.