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    11:12, 21 Май 2025 | GMT +5

    В МИД прокомментировали участившиеся отказы казахстанцам во въезде в Грузию

    Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров прокомментировал ситуацию с отказами во въезде для казахстанцев в Грузию, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Алибек Куантыров Әлібек Қуантыров
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    На брифинге в Мажилисе журналисты поинтересовались у него, с чем связаны участившиеся случаи отказа во въезде на территорию Грузии гражданам РК.

    – У каждой страны есть право ограничивать въезд на свою территорию для граждан иностранных государств, как и Казахстан может это сделать в отношении иностранных граждан. С Грузией мы в тесном контакте. После того, как мы начали активно поднимать этот вопрос, сразу снизилось количество отказов во въезде в Грузию казахстанским гражданам, – ответил Алибек Куантыров.

    Ранее МИД Казахстана выразил обеспокоенность по поводу участившихся отказов во въезде и депортаций своих граждан из Грузии. При этом было подчеркнуто, что подавляющее большинство казахстанских граждан прибывают в Грузию с туристическими целями и добросовестно соблюдают законодательство принимающей страны.

    Теги:
    Грузия МИД РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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