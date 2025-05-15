МИД Казахстана выразил обеспокоенность из-за депортации граждан из Грузии

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в консульской сфере, включая защиту прав граждан, соблюдение международных соглашений, уголовно-правовое взаимодействие и экстрадицию.

Казахстан выразил обеспокоенность по поводу участившихся отказов во въезде и депортаций своих граждан из Грузии. При этом было подчеркнуто, что подавляющее большинство казахстанских граждан прибывают в Грузию с туристическими целями и добросовестно соблюдают законодательство принимающей страны.

В свою очередь, грузинская сторона информировала о значительном снижении фактов отказа во въезде в Грузию с начала мая т.г. и заверила о том, что это тенденция будет продолжена и в будущем, а также выразила готовность создать максимально благоприятные условия для въезда и пребывания граждан Казахстана на территории Грузии.

Ранее мы писали, что Казахстан вошел в топ-10 среди стран по числу туристов в Грузии.