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    09:56, 15 Май 2025 | GMT +5

    МИД Казахстана выразил обеспокоенность из-за депортации граждан из Грузии

    Состоялись очередные консультации между МИДами Казахстана и Грузии с участием представителей профильных ведомств, передает агентство Kazinform.

    МИД Казахстана выразил обеспокоенность из-за депортации граждан из Грузии
    Фото: МИД РК

    Стороны обсудили вопросы сотрудничества в консульской сфере, включая защиту прав граждан, соблюдение международных соглашений, уголовно-правовое взаимодействие и экстрадицию.

    Казахстан выразил обеспокоенность по поводу участившихся отказов во въезде и депортаций своих граждан из Грузии. При этом было подчеркнуто, что подавляющее большинство казахстанских граждан прибывают в Грузию с туристическими целями и добросовестно соблюдают законодательство принимающей страны.

    В свою очередь, грузинская сторона информировала о значительном снижении фактов отказа во въезде в Грузию с начала мая т.г. и заверила о том, что это тенденция будет продолжена и в будущем, а также выразила готовность создать максимально благоприятные условия для въезда и пребывания граждан Казахстана на территории Грузии.

    Ранее мы писали, что Казахстан вошел в топ-10 среди стран по числу туристов в Грузии.

    Теги:
    Туризм Грузия МИД РК
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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