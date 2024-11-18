В международном рейтинге пенсионных систем Казахстан обогнал США и Японию

В международный рейтинг 2024 года, представляющий комплексное исследование пенсионных систем, вошли 48 стран мира.

В рамках Глобального пенсионного индекса Института Mercer CFA была осуществлена оценка систем на базе трех суб-индексов: «Адекватность», «Устойчивость» и «Целостность», включающих более 50 индикаторов.

Для проведения полной и объективной оценки пенсионных систем по данным индикаторам использовались в том числе сведения из открытых международных источников, включающих данные ОЭСР, Всемирного Банка, Международной организации труда, исследовательского и аналитического подразделения Economist Group и т. д.

Казахстан набрал 64,0 балла и получил оценку «C+», опередив США, Испанию, Японию, Южную Корею, Китай, Саудовскую Аравию и другие страны. Казахстан занял позицию «золотой середины», а первое место в списке сохранила за собой пенсионная система Нидерландов, набрав 84,8 балла.

Итоговый балл сложился путем суммирования взвешенных по удельному весу результатов суб-индексных оценок:

45,8 балла по суб-индексу «Адекватность» (40% удельного веса: Казахстан опередил, к примеру, Малайзию, Южную Корею, Индонезию, ЮАР);

73,1 балла по суб-индексу «Устойчивость» (35% удельного веса: индекс Казахстана превосходит показатели Швейцарии, Чили, Новой Зеландии, Финляндии, Канады, Норвегии, Франции, Великобритании, США и многих других стран);

80,4 балла по суб-индексу «Целостность» (25% удельного веса: показатель Казахстана выше, чем у Швеции, Дании, Великобритании, США, Китая и других стран).

Как видно из приведенных цифр, суб-индексы устойчивости (8 позиция в общем рейтинге) и целостности (16 позиция) Казахстана оценены достаточно высоко. Наиболее уязвимая позиция у пенсионной системы республики, которую необходимо укреплять — по суб-индексу адекватности (41 позиция из 47).

По итогам исследования Институт Mercer CFA предоставил рекомендации для повышения показателя адекватности пенсионного обеспечения и дальнейшего совершенствования казахстанской пенсионной системы:

увеличение минимального уровня поддержки наиболее бедных пожилых людей/пенсионеров;

стимулирование домохозяйств к повышению уровня пенсионных сбережений;

сокращение досрочного оттока накоплений путем ограничения доступа к пенсионным сбережениям;

увеличение уровня участия в рабочей силе людей старшего возраста по мере увеличения продолжительности жизни;

введение требования по отражению прогнозных пенсионных выплат в годовых выписках участников пенсионной системы.

В Глобальном пенсионном индексе отмечается, что необходимо совершенствовать пенсионные системы с учетом продолжающихся тенденций к снижению рождаемости и увеличению продолжительности жизни. Как было отмечено на Всемирном экономическом форуме: «Впервые в истории человечества людей в возрасте 65 лет и старше больше, чем детей в возрасте 5 лет и младше».

Ранее корреспондент агентства Kazinform в своем обзоре узнавал, каким путем нужно развивать пенсионный фонд и что мешает системной реформе.

Мы сообщали, что по состоянию на 1 октября 2024 года пенсионные активы казахстанцев на пенсионных счетах в ЕНПФ составили порядка 21,2 трлн тенге, продемонстрировав рост за 9 месяцев почти на более 3,3 трлн тенге (или на 18,5%).

Кроме того, ЕНПФ предупредил о новых видах мошенничества.