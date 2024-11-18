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    12:12, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В международном рейтинге пенсионных систем Казахстан обогнал США и Японию

    Институт Mercer совместно с CFA опубликовал ежегодный пенсионный индекс Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI), согласно которому пенсионная система Казахстана заняла 24 позицию, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ). 

    пенсионеры
    Фото: shutterstock.com

    В международный рейтинг 2024 года, представляющий комплексное исследование пенсионных систем, вошли 48 стран мира.

    В рамках Глобального пенсионного индекса Института Mercer CFA была осуществлена оценка систем на базе трех суб-индексов: «Адекватность», «Устойчивость» и «Целостность», включающих более 50 индикаторов.

    Для проведения полной и объективной оценки пенсионных систем по данным индикаторам использовались в том числе сведения из открытых международных источников, включающих данные ОЭСР, Всемирного Банка, Международной организации труда, исследовательского и аналитического подразделения Economist Group и т. д.

    Казахстан набрал 64,0 балла и получил оценку «C+», опередив США, Испанию, Японию, Южную Корею, Китай, Саудовскую Аравию и другие страны. Казахстан занял позицию «золотой середины», а первое место в списке сохранила за собой пенсионная система Нидерландов, набрав 84,8 балла. 

    Итоговый балл сложился путем суммирования взвешенных по удельному весу результатов суб-индексных оценок:

    • 45,8 балла по суб-индексу «Адекватность» (40% удельного веса: Казахстан опередил, к примеру, Малайзию, Южную Корею, Индонезию, ЮАР);
    • 73,1 балла по суб-индексу «Устойчивость» (35% удельного веса: индекс Казахстана превосходит показатели Швейцарии, Чили, Новой Зеландии, Финляндии, Канады, Норвегии, Франции, Великобритании, США и многих других стран);
    • 80,4 балла по суб-индексу «Целостность» (25% удельного веса: показатель Казахстана выше, чем у Швеции, Дании, Великобритании, США, Китая и других стран).

    Как видно из приведенных цифр, суб-индексы устойчивости (8 позиция в общем рейтинге) и целостности (16 позиция) Казахстана оценены достаточно высоко. Наиболее уязвимая позиция у пенсионной системы республики, которую необходимо укреплять — по суб-индексу адекватности (41 позиция из 47).

    По итогам исследования Институт Mercer CFA предоставил рекомендации для повышения показателя адекватности пенсионного обеспечения и дальнейшего совершенствования казахстанской пенсионной системы:

    • увеличение минимального уровня поддержки наиболее бедных пожилых людей/пенсионеров;
    • стимулирование домохозяйств к повышению уровня пенсионных сбережений;
    • сокращение досрочного оттока накоплений путем ограничения доступа к пенсионным сбережениям;
    • увеличение уровня участия в рабочей силе людей старшего возраста по мере увеличения продолжительности жизни;
    • введение требования по отражению прогнозных пенсионных выплат в годовых выписках участников пенсионной системы.

    В Глобальном пенсионном индексе отмечается, что необходимо совершенствовать пенсионные системы с учетом продолжающихся тенденций к снижению рождаемости и увеличению продолжительности жизни. Как было отмечено на Всемирном экономическом форуме: «Впервые в истории человечества людей в возрасте 65 лет и старше больше, чем детей в возрасте 5 лет и младше».

    Ранее корреспондент агентства Kazinform в своем обзоре узнавал, каким путем нужно развивать пенсионный фонд и что мешает системной реформе. 

    Мы сообщали, что по состоянию на 1 октября 2024 года пенсионные активы казахстанцев на пенсионных счетах в ЕНПФ составили порядка 21,2 трлн тенге, продемонстрировав рост за 9 месяцев почти на более 3,3 трлн тенге (или на 18,5%). 

    Кроме того, ЕНПФ предупредил о новых видах мошенничества.

    Теги:
    Социальная поддержка Казахстан ЕНПФ Пенсионеры Пенсия Модернизация пенсионной системы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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