В международных судах рассматривается 20 исков против Казахстана

— С учетом новых поступивших споров в производстве Министерства находится 20 дело с общей суммой исковых требований более 7,5 млрд долларов США, — отметил сообщил и. о. директора департамента по защите имущественных прав государства Ерлан Мусабаев на брифинге в СЦК.

Из этого числа:

13 дел рассматриваются в международных арбитражах;

5 дел находятся в иностранных судах;

2 разбирательства — на досудебной стадии.

Одним из значимых достижений Минюста стало завершение продолжавшегося с 2013 года спора с канадской урановой компанией World Wide Minerals.

— 28 февраля 2025 года в результате продолжавшегося c 2013 года спора по иску канадской урановой компании World Wide Minerals против Республики Казахстан Высокий Суд Лондона вынес позитивное для Республики Казахстан решение, отменив ранее принятое решение 2024 года, по которому Республика должна была выплатить истцам около 65 млн долларов США, — напомнил Ерлан Мусабаев.

Исковые требования компании основывались на событиях 1997 года, когда Правительство РК отказало в лицензии на экспорт урана и расторгло контракт на доверительное управление Целиноградским горно-химическим комбинатом (ныне — Степногорский ГХК). Однако, как указано в решении суда, Республика Казахстан не имеет никаких обязательств перед WWM.

— Необходимо отметить, что стандарты обжалования в английском суде чрезвычайно высоки, и менее 2% оспариваний по данному основанию заканчиваются успешно, — добавил он.

Кроме того, Министерством достигнуты успехи в споре с совместным предприятием Todini Impregilo Kazakhdorstroy.

— Министерством юстиции Республики Казахстан, в рамках работы по защите имущественных прав государства по спору с совместным предприятием Todini Impregilo Kazakhdorstroy были достигнуты значительные успехи. Так, по итогам работы Министерства, арбитраж в г. Париж вынес решение в пользу республики, отклонив все требования Тодини, — сообщил Мусабаев.

Он также отметил, что количество дел сокращено с 26 в 2023 году до 20 к концу 2024 года, и работа по снижению числа споров продолжается на постоянной основе.

Ранее мы писали, что Генпрокуратура РК опровергла слухи о ратификации Римского статута МУС.