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    20:24, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    В Мексике убили женщину-мэра через несколько часов после признания Клаудии Шейнбаум президентом

    В Мексике убита мэр города Котиха — после избрания Клаудии Шейнбаум президентом страны
    Фото: facebook Иоланды Санчес

    В Мексике убита мэр города Котиха Иоланда Санчес. Это произошло всего через несколько часов после избрания Клаудии Шейнбаум первой женщиной-президентом, передает агентство Kazinform со ссылкой на русскую службу BBC.

    Иоланда Санчес попала в засаду в центре города. Согласно местным СМИ, в нее выстрелили 19 раз.

    Санчес скончалась в больнице вскоре после нападения. Ее телохранитель был убит в ходе перестрелки.

    Пока никто не арестован, но мало кто в городе сомневется в том, что за нападением стоит одна из организованных преступных группировок.

    После вступления в должность в сентябре 2021 года Иоланда Санчес, ставшая первой женщиной-мэром Котихи, сообщала об угрозах, поступавших в свой адрес.

    В 2023 году ее трое суток удерживали под дулом пистолета вооруженные люди, захватившие ее во время визита в соседний штат Халиско.

    По словам политика, похитители выдвинули определенные требования и подвергли ее «психологическому террору».

    Хотя Санчес сказала, что не знает, к какой преступной группировке они принадлежали, местные газеты сообщили, что наиболее вероятно, что это были члены картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG).

    CJNG занимается торговлей наркотиками и похищает людей с целью получения выкупа. Члены картеля также печально известны нападением на госслужащих, которые отказываются выполнять его приказы.

    Иоланда Санчес рассказала тогда, что люди, угрожавшие ей после вступления в должность, потребовали, чтобы она передала охрану города сотрудникам государственной полиции, находящимся на содержании у организованных преступных группировок.

    Она отказалась и попросила военных укрепить город. После этого инцидента к мэру приставили вооруженных телохранителей.

    Минувшая президентская избирательная кампания, как и другие, проходила под лозунгами борьбы с разгулом преступности. Тем временем в ходе предвырорных кампаний немало мексиканских политиков сами стали жертвами убийц.

    Так, 29 мая Альфредо Кабрера, баллотировавшийся на пост мэра в городе Коюка-де-Бенитес, был убит на предвыборном митинге.

    Согласно данным консалтинговой компании Integralia, занимающейся вопросами безопасности, это стало 36-м убийством кандидата в ходе кампаний 2024 года. Это повторение печального рекорда на промежуточных выборах три года назад.

    Теги:
    Президент Выборы Убийство Мексика Происшествия Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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