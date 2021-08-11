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В медорганизациях Алматы выявлены нарушения на 995 млн тенге

11 Августа 2021 12:45
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В медорганизациях Алматы выявлены нарушения на 995 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фонд медстрахования с начала этого года в алматинских медучреждениях выявил 49 тысяч дефектов на сумму порядка 995 млн тенге. Нарушения были обнаружены в ходе мониторинга качества оказываемых услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам директора алматинского филиала Тлеухана Абилдаева, больше всего дефектов – среди организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. По этим организациям осуществлены снятия более чем на 124,9 млн тенге, выявлено 44 тысяч дефектов.

Также, 4,6 тысяч нарушений приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложены штрафы на сумму 870,2 млн тенге.

«Основные дефекты, выявленные при мониторинге – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг», - рассказал Тлеухан Абилдаев.

Отмечается, что со стороны Фонда на постоянной основе ведется мониторинг качества оказанных медицинских услуг. Соответственно, финансирование проводится после тщательного мониторинга. Снятые с оплаты средства будут направлены на последующее финансирование медпомощи.


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#Алматы   #Страхование   #Здравоохранение  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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