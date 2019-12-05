В медорганизациях Алматы выявлены дефекты на сумму порядка 347 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За 10 месяцев в медицинских организациях Алматы выявлены дефекты на сумму порядка 347 млн тенге. Об этом сообщили в Фонде социального медицинского страхования по городу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что дефекты были выявлены по итогам мониторинга качества и объема услуг, которые медорганизации города оказали в рамках госзаказа.

Больше всего дефектов – среди организаций, оказывающих стационарную и стационарозамещающую помощь – в результате мониторинга по этому виду медпомощи осуществлены снятия более чем на 284 млн тенге.

Наименьшее количество дефектов – у поставщиков консультативно-диагностических услуг – нарушения на 11,7 млн тенге. Снятия в сумме 11,9 млн тенге произведены со служб: скорой помощи, центра крови и патологоанатомического бюро.

«Основные нарушения, найденные при мониторинге – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости медицинских услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг», – прокомментировала руководитель отдела мониторинга качества медицинских услуг алматинского филиала НАО «ФСМС» Асем Манапбаева.

Напомним, что на сегодня в южной столице поставщиками Фонда социального медицинского страхования по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи являются 178 организации. Общая сумма заключенных договоров на 2019 год по Алматы составляет более 117,3 млрд тенге.