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вчера 22:17
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вчера 22:09
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вчера 21:24
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В медорганизациях Алматы выявлены дефекты на сумму порядка 347 млн тенге
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За 10 месяцев в медицинских организациях Алматы выявлены дефекты на сумму порядка 347 млн тенге. Об этом сообщили в Фонде социального медицинского страхования по городу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сообщается, что дефекты были выявлены по итогам мониторинга качества и объема услуг, которые медорганизации города оказали в рамках госзаказа.
Больше всего дефектов – среди организаций, оказывающих стационарную и стационарозамещающую помощь – в результате мониторинга по этому виду медпомощи осуществлены снятия более чем на 284 млн тенге.
Наименьшее количество дефектов – у поставщиков консультативно-диагностических услуг – нарушения на 11,7 млн тенге. Снятия в сумме 11,9 млн тенге произведены со служб: скорой помощи, центра крови и патологоанатомического бюро.
«Основные нарушения, найденные при мониторинге – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости медицинских услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг», – прокомментировала руководитель отдела мониторинга качества медицинских услуг алматинского филиала НАО «ФСМС» Асем Манапбаева.
Напомним, что на сегодня в южной столице поставщиками Фонда социального медицинского страхования по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи являются 178 организации. Общая сумма заключенных договоров на 2019 год по Алматы составляет более 117,3 млрд тенге.
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