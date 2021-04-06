В медорганизациях Алматы выявлены дефекты на 335 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В медицинских учреждениях Алматы Фондом медстрахования по итогам проведенного мониторинга качества и объема услуг за первые два месяца этого года выявлено 6,4 тысячи дефектов на сумму около 335 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на филиал ФСМС.

По словам руководителя отдела мониторинга качества медицинских услуг алматинского филиала Асем Манапбаевой, больше всего дефектов – среди организаций, оказывающих консультативно-диагностические услуги. По этому виду медпомощи осуществлены снятия более чем на 7,1 млн тенге на основе выявленных 4,5 тысячи дефектов.

Также, 1,5 тысячи дефектов приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложены штрафы на сумму 321,8 млн тенге. Наименьшее количество дефектов – у поставщиков услуг ПМСП – сняты 6 млн тенге.

«Основные дефекты, выявленные при мониторинге, – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг», – уточнила Асем Манапбаева.

Сообщается, что со стороны Фонда на постоянной основе ведется мониторинг качества оказанных медицинских услуг. Соответственно, финансирование проводится после тщательного мониторинга. За январь и февраль месяцы этого года экспертами филиала по г. Алматы ФСМС было выявлено 57 случаев фактически неоказанных услуг на сумму 1,4 млн тенге на основании поступивших жалоб от населения. Данные случаи выявлены в рамках мониторинга амбулаторно-поликлинической помощи, сняты с оплаты с применением штрафных санкции. Снятые с оплаты средства будут направлены на последующее финансирование медпомощи.

Напомним, что на сегодня в южной столице поставщиками Фонда социального медицинского страхования являются 182 организации. Общая сумма заключенных договоров на 2021 год по Алматы составляет более 180,8 млрд тенге.