В МЧС сообщили подробности поиска пропавших туристов в горах Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В министерстве по чрезвычайным ситуациям РК сообщили подробности поиска пропавших туристов в горах Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате непрекращающихся поисковых работ сегодня 29 мая обнаружены тела двух пропавших подростков. Один ночью в 00.30 часов, второй сегодня во время обеда. Оба на реке Угам. Тела переданы сотрудникам департамента полиции для определения личности и для проведения экспертизы. В настоящий момент поисковые работы проводятся силами департамента по ЧС, департамента полиции, национального парка, а также пограничной службы КНБ РК. Также в поисках участвуют родственники погибших. Для поиска привлекаются два вертолета», - отметил заместитель начальника ДЧС Туркестанской области Ерик Сарыбаев.

Ранее сообщалось, что поиски остальных двух пропавших продолжаются. Наземные поиски ведутся спасателями, сотрудниками полиции, конным патрулем пограничной службы, работниками национального парка и родственниками пропавших. Также для поиска с воздуха задействованы два борта АО «Казавиаспас» МЧС РК. По данному факту департаментом полиции Туркестанской области начато досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти. Также следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18 часов 30 минут. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье «Сары-Айгыр» и должны были вернуться 24 мая. Трое из пропавших были найдены вчера.



