В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Актюбинской области

Начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Актюбинской области Тарас Коваленко рассказал о паводковой ситуации в регионе, а также сообщил, какие населенные пункты находятся в зоне подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, паводковая ситуация в регионе стабилизировалась. Исключением стал Иргизский район, где по реке Тургай с Костанайской области идет движение воды.

- В зоне подтопления оказались села Мамыр, Нура, Белшер. Там идут работы по берегоукреплению и соответствующему дежурству, – заявил Тарас Коваленко в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз!».

Напомним, что в Актюбинской области выплатили 144,3 миллиона тенге в качестве компенсации владельцам 909 голов погибшего скота. Специальная комиссия продолжает свою работу. Подсчитано количество погибших сельскохозяйственных животных — 3 232 головы. На сегодняшний день все трупы животных утилизированы.



