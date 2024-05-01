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    19:57, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Актюбинской области

    начальника отдела предупреждения ЧС ДЧС Актюбинской области Тарас Коваленко
    Фото: кадр из видео

    Начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Актюбинской области Тарас Коваленко рассказал о паводковой ситуации в регионе, а также сообщил, какие населенные пункты находятся в зоне подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, паводковая ситуация в регионе стабилизировалась. Исключением стал Иргизский район, где по реке Тургай с Костанайской области идет движение воды.

    - В зоне подтопления оказались села Мамыр, Нура, Белшер. Там идут работы по берегоукреплению и соответствующему дежурству, – заявил Тарас Коваленко в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз!».

    Напомним, что в Актюбинской области выплатили 144,3 миллиона тенге в качестве компенсации владельцам 909 голов погибшего скота. Специальная комиссия продолжает свою работу. Подсчитано количество погибших сельскохозяйственных животных — 3 232 головы. На сегодняшний день все трупы животных утилизированы.

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Актюбинская область Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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