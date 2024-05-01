Паводок: В Актюбинской области выплатили 144 миллиона тенге компенсации за погибший скот

В Актюбинской области выплатили 144,3 миллиона тенге в качестве компенсации владельцам 909 голов погибшего скота. Специальная комиссия продолжает свою работу. Об этом рассказали в ходе телемарафона «Біз біргеміз» на канале «Jibek Joly», передает корреспондент агентства Kazinform.

В Актюбинской области подсчитано количество погибших сельскохозяйственных животных — 3 232 головы. На сегодняшний день все трупы животных утилизированы.

— На сегодняшний деньо за 909 голов скота выплачено 144,3 миллиона тенге. Специальная комиссия по ликвидации последствий наводнения продолжает свою работу. Отметим, есть алгоритм компенсации ущерба от гибели скота во время наводнения. Для этого нужно предъявить трупы животных, у них должны быть бирки и подтверждена их регистрация в Базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных. Представители районного филиала Департамента статистики указывают рыночную цену животных, в зависимости от возраста. Согласно этим данным определяется размер компенсации. Районный отдел по чрезвычайным ситуациям и комиссия по ликвидации последствий наводнения составляют акт и принимают решение, после этого переводятся деньги, — сообщила пресс-служба акима Актюбинской области.

Для сжигания трупов животных в Актобе из Астаны привезли инсинератор.

Местные акиматы сделали предварительный расчет, и определили примерную сумму, необходимую для компенсации ущерба от гибели животных — 2,2 миллиарда тенге.