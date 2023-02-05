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В МЧС предупредили о возможных подтоплениях на юге Казахстана

5 Февраля 2023, 22:46
В МЧС предупредили о возможных подтоплениях на юге Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 4 по 10 февраля в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областях возможны подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС РК.

«Согласно прогнозу Казгидромета, в связи с ожиданием сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 4 по 10 февраля 2023 года в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областях возможно интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», - сообщили в МЧС.

МЧС напоминает гражданам о необходимости своевременной очистки собственных дворовых территорий от снега, очищении арыков от мусора и льда.

При подъёме уровня воды сообщать по номеру 112.


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