В МЧС наградили авиаторов, участвовавших в тушении пожаров в «Семей орманы» и природном парке «Кокшетау»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС Сырым Шарипханов наградил авиаторов, участвовавших в тушении крупных пожаров на территории Казахстана, передает МИА «Казинформ».



За добросовестное исполнение своих обязанностей и проявленное мужество при ликвидации природного пожара в лесном массиве на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы» Батпайского лесничества в области Абай имевшего место с 8 по 14 июня текущего года Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерала-майора Сырыма Шарипханова медалью «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» награждены командир воздушного судна Станислав Юзликеев, бортмеханик Игорь Пак и авиатехник В2 Асхат Абилов.

Благодарственным письмом МЧС РК награждены: руководитель Летного подразделения участка вертолетов российского производства Акрамжан Итахунов, водитель-оператор топливозаправщика Сергей Шахтарин, руководитель инспекции безопасности полетов Мурат Жандорбинов, старший пилот-инструктор Ербол Абаев, штурман Летного подразделения участка вертолетов российского производства Аскар Тулеужанов.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и подвиги, проявленные при ликвидации пожара в Национальном природном парке «Кокшетау» имевшего место 23 июня 2023 года медалью «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерала-майора Сырыма Шарипханова награждены старший пилот-инструктор Ербол Абаев, второй пилот Бауыржан Шаликов, бортмеханик Ергазы Сабдиров, инженера ИАС Максат Баякенов и Сакен Бекжанов.