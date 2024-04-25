В МЧС Кыргызстана назвали причину схода селей

Заместитель главы МЧС Кыргызстана Урматбек Шамырканов на заседании Жогорку Кенеша озвучил причины схода селей в стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, виной всему незаконное строительство объектов, отсутствие арыков и каналов либо наличие мусора в них.

— Из-за этого грязевые массы затапливают территории. Арыки и каналы замусорены. На сход селей влияет и увеличение числа скота. Кроме того, в горах мало травы и растительности. Вода не впитывается в землю, — отметил Урматбек Шамырканов.

Напомним, что с 20 по 23 апреля, по информации замглавы МЧС, в Кыргызстане зафиксировали 67 селей. Затоплены 1 тысяча 92 хозяйства, из них 264 жилых дома.