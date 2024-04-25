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    13:17, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    В МЧС Кыргызстана назвали причину схода селей

    Число погибших в результате схода оползня в Китае увеличилось до семи человек
    Фото: Kazinform

    Заместитель главы МЧС Кыргызстана Урматбек Шамырканов на заседании Жогорку Кенеша озвучил причины схода селей в стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, виной всему незаконное строительство объектов, отсутствие арыков и каналов либо наличие мусора в них.

    — Из-за этого грязевые массы затапливают территории. Арыки и каналы замусорены. На сход селей влияет и увеличение числа скота. Кроме того, в горах мало травы и растительности. Вода не впитывается в землю, — отметил Урматбек Шамырканов.

    Напомним, что с 20 по 23 апреля, по информации замглавы МЧС, в Кыргызстане зафиксировали 67 селей. Затоплены 1 тысяча 92 хозяйства, из них 264 жилых дома.

    Теги:
    Сель Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия Оползень
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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