В Мажилисе проходит заседание рабочей группы по законопроекту по вопросам земельных отношений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Мажилисе проходит заседание рабочей группы по законопроекту «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений», инициированному Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Со вступительной речью выступил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов.

«Как известно в 2016 году введен мораторий на действие отдельных статей Земельного кодекса. Данный мораторий истекает 31 декабря 2021 года. Введенный мораторий установил запрет на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также совместным предприятиям, имеющим долю иностранного участия в уставном капитале. Учитывая, что срок моратория подходит к завершению, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 25 февраля 2021 года на пятом заседании Национального совета общественного доверия принял политическое решение о полном запрете предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения:

- иностранцам;

- лицам без гражданства;

- иностранным юридическим лицам;

- юридическим лицам Республики Казахстан с иностранным участием;

- международным организациям;

- научным центрам с международным участием;

- а также кандасам», - сказал Р. Курманов.

При этом, по его словам, Законопроектом предусмотрено переходное положение, которое регламентирует использование сельхозземель, предоставленных до 1 июля 2016 года до окончания срока аренды, а также о запрете продления аренды.

«Также по кандасам хотелось бы отметить, что они смогут получить земли для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства. При этом земли сельхозназначения кандасы смогут получить в аренду после приобретения гражданства Республики Казахстан. Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Земельный кодекс, а также в три закона, включая Закон «О миграции населения». Принятие Законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий», - заверил Р. Курманов.