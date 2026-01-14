В Мажилисе предложили внедрить «скользящую шкалу» доходов в кинопрокате

По его словам, несмотря на то, что Президент Касым-Жомарт Токаев определил креативную индустрию одной из приоритетных точек роста экономики, отечественный кинобизнес фактически находится в удушающем положении.

— В адрес партии «AMANAT» поступают многочисленные обращения от кинематографистов, которые указывают на несоразмерные и несправедливые сборы со стороны кинотеатров. Крупные сети, пользуясь своим доминирующим положением, забирают фиксированные 50% от кассовой выручки с первого дня проката. Речь идет не о прибыли, а именно о валовой выручке, — отметил Елнур Бейсенбаев.

Депутат подчеркнул, что продюсеры и режиссеры вынуждены соглашаться на такие условия, опасаясь давления со стороны владельцев кинозалов.

— Сложившаяся система искусственно создана монополистами. Помимо доли от кассы, авторы фильмов обязаны платить дополнительные взносы на рекламу и продвижение, а по имеющейся информации существуют и так называемые теневые платежи, — заявил он.

Особое возмущение, по словам депутата, вызывает ситуация с фильмами, снятыми за счет государственного бюджета.

— Фильм «QAITADAN», профинансированный из бюджета на сумму 190 млн тенге, собрал в прокате более 1 млрд тенге. При этом кинотеатры удержали около 550 млн тенге — сумму, в разы превышающую государственные инвестиции, которые еще даже не были возвращены в бюджет. На наш взгляд, это недопустимо, — сказал Елнур Бейсенбаев.

Он также указал, что в текущих условиях для выхода фильма хотя бы «в ноль» его кассовые сборы должны в три раза превышать производственный бюджет.

— Такая модель душит казахстанский кинобизнес. Во многом именно поэтому у нас снимаются в основном комедии и практически не появляются серьезные исторические и культурные проекты — на них просто не остается средств, — подчеркнул депутат.

В запросе также отмечается высокая концентрация рынка кинопоказа.

— Kinopark и Kinoplexx контролируют до 40% всех кинозалов страны, а сети Chaplin и Cinemax доминируют в мегаполисах. Это фактически узкий круг игроков, диктующий условия всей индустрии, что давно должно было привлечь внимание АЗРК и других госорганов, — заявил он.

Фракция партии «AMANAT» выступает за изменение действующей модели распределения доходов в сфере кинопроката. По мнению депутатов, кинотеатры не должны получать долю от кассовых сборов до тех пор, пока кинокомпания полностью не компенсирует затраты на производство фильма. Лишь после выхода проекта на самоокупаемость распределение прибыли может считаться справедливым, отмечает депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев.

В качестве аргумента он ссылается на международный опыт. В частности, в США применяется «скользящая шкала» проката, при которой в первые недели демонстрации основная часть кассовых сборов — до 70–90% — остается у студии. По словам депутата, такая модель способствует развитию киноиндустрии и созданию качественного контента, а не сдерживает рост отрасли.

В ноябре прошлого года министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о новациях и мерах по развитию отечественного кино.