В Мажилисе подвели итоги работы за 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе под председательством спикера Нурлана Нигматулина состоялось завершающее в 2021 году пленарное заседание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как подчеркнул спикер Мажилиса, всего, с начала этой сессии в работе Мажилиса находилось 80 законопроектов, из которых 39 одобрены и направлены в Сенат, 25 законов уже подписаны Президентом страны.

«Для законодательной поддержки Стратегии Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и масштабных реформ Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева депутаты Мажилиса с начала нынешней сессии проработали ряд новых законопроектов. Они направлены, прежде всего, на восстановление экономики, укрепление промышленного потенциала страны, обеспечение биологической безопасности, развитие гражданского общества, и, конечно же, повышение благосостояния казахстанцев. Все эти вопросы формируют актуальную повестку дня и будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию нашей страны», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Среди законопроектов, одобренных депутатами Мажилиса в этой сессии, - об Уполномоченном по правам человека, о судебной системе и статусе судей, по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий между правоохранительными органами, прокуратурой и судом.

Дальнейшему совершенствованию подверглось законодательное обеспечение экономической политики государства. В числе одобренных законопроектов - о промышленной политике, по вопросам развития конкуренции, относительно государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий.

Кроме того, мажилисмены одобрили законопроекты, предусматривающие проведение амнистии в связи с 30-летием Независимости, перераспределение полномочий между уровнями государственного управления, внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности, развитие и совершение биржевой торговли.

«В целом, работа депутатского корпуса Мажилиса с первых дней сессии была достаточно интенсивна и насыщенна», - подчеркнул спикер Мажилиса, отметив, что с начала текущей сессии проведено 5 правительственных часов, 4 выездных заседания комитетов Мажилиса, 1 международная конференция и 9 круглых столов.

Говоря о международном направлении деятельности парламентариев, Нурлан Нигматулин напомнил о Х пленарном заседании Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА), которое состоялось в Туркестане в сентябре т.г. В его работе приняли участие парламентские делегации из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, а также Узбекистана и Венгрии. При этом спикер Мажилиса отметил, что на заседании впервые были приняты модельные законы, что свидетельствует об усилении законотворческого направления деятельности ТюркПА.

«В следующем, 2022 году, нас ждёт ещё более значительный объём работы. Уверен, что благодаря совместной работе всех фракций, всех депутатов Мажилис Парламента обеспечит качественную и эффективную законодательную поддержку политики руководства страны», - подчеркнул Нурлан Нигматулин, поблагодарив депутатов, Правительство, представителей непарламентских партий, гражданского, экспертного сообщества, средств массовой информации за совместную работу.

Сегодня на пленарном заседании «добро» Мажилиса получили законодательные поправки по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных госорганов и военнослужащих.

Законопроектом предусматриваются нормы, связанные с совершенствованием прохождения воинской службы и механизма обеспечения жильём сотрудников специальных госорганов, военнослужащих, а также членов их семей.

В ходе работы над законопроектом депутаты, в частности, уточнили понятие «получатели жилищных выплат», нормы, направленные на исключение двойного обеспечения жилищем, двойных расходов на обеспечение жильём, а также субъектов жилищного законодательства, к которым переходит право на приватизацию в случае гибели (смерти) лиц, имеющих право на приватизацию.

Кроме того, на пленарном заседании Мажилис рассмотрел изменения Сената по вопросам развития конкуренции, а также относительно госуправления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства.

Палата согласилась с предложением профильного комитета продолжить работу над законодательными новшествами по вопросам цифровизации госуслуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости.

И сегодня же депутаты определили сроки подготовки заключений по новым законопроектам. Среди поступивших в Мажилис – проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», а также поправки в Закон «О политических партиях».

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес государственных органов.