Вручение премии для журналистов «Парламент сөзі» состоялось в Мажилисе

В Астане подвели итоги премии для журналистов «Парламент сөзі». В этом году определили 17 победителей в семи номинациях, в двух из которых лауреатами стали телеканал Jibek Joly и фотокорреспондент агентства Kazinform Виктор Федюнин. Награды журналистам вручил Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает агентство Kazinform.

Он поздравил лауреатов премии «Парламент сөзі» и всех представителей средств массовой информации с наступающим профессиональным праздником.

— В последние годы многое делается для обеспечения свободы слова, свободы деятельности журналистов. Это важная составляющая политики, проводимой Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Один из примеров этому — площадка Мажилиса. СМИ на сегодня — это самый главный, объективный и оперативный канал доведения информации до людей. А журналисты — настоящие союзники депутатов в работе по развитию страны, — сказал Спикер Палаты.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что новый закон «О масс-медиа», разработанный по поручению Президента, писался депутатами вместе с журналистами и учел многие их пожелания.

- Новый закон защищает интересы СМИ и расширяет возможности для совершенствования отечественной медиа-сферы. В работе над ним приняли самое активное участие депутаты из числа журналистов, которые всегда на связи со своими коллегами и многое делают для открытости Мажилиса, - добавил Ерлан Кошанов.

На торжественном собрании специальная номинация премии «Парламент сөзі» присуждена коллективу телеканала Jibek Joly. Премию Ерлан Кошанов вручил директору телеканала Еркежан Кунтуган.

Телеканал Jibek Joly входит в структуру Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан. Телеканал начал своё вещание на казахском и русском языках 1 сентября 2022 года. В 2023 году Jibek Joly открыл мобильную студию в Парламенте, чтобы информировать казахстанцев о ходе еженедельных пленарных заседаний палат.

Мобильная студия дает зрителям канала возможность вовлечься в процесс законотворчества, обсуждение актуальных запросов общества, а также проблем, влияющих на социальное самочувствие казахстанцев. В прямых трансляциях находят отражение актуальные вопросы повестки дня, а журналисты Jibek Joly предоставляют телезрителям самую свежую и достоверную информацию о работе депутатского корпуса. Тем самым обеспечивает доступ к максимально открытому законотворческому процессу.

С апреля 2023 года заседания палат Парламента транслируются каждую среду: общее количество эфиров на сегодня - 124, также в мобильной студии Jibek Joly побывали 174 спикера.

«За лучший видео-фотоматериал» премии «Парламент сөзі» удостоился фотокорреспондент агентства Kazinform Виктор Федюнин.

Фото: Ж.Жумабекова, Т.Таныбаева

Один из старейших сотрудников агентства - фотокорреспондент Виктор Федюнин - работает в агентстве с 2006 года. Работая в Kazinform, ему довелось быть на передовой информационного поля, он освещал такие события, как EXPO-2017, визит Папы Римского в Астану, а также приезд различных политических деятелей, в том числе заседаний палат Парламента. В общей сложности Виктор Федюнин вот уже как более 40 лет в сфере фотожурналистики. В 2021 году он был награжден медалью «Еңбек ардагері». В этом году была особо отмечена его работа на заседаниях и рабочих группах Мажилиса.

В номинации «За лучшую печатную публикацию» премию получили главный редактор газеты «Түркістан» Бауыржан Бабажанулы и корреспондент газеты «Юридическая газета» Линара Сактаганова.

В номинации «За лучший телевизионный сюжет» награждены корреспондент телеканала «Хабар» Алина Бржанова, журналист телерадиокомпании Almaty Омир Ануарбек, корреспондент телеканала «Первый канал Евразия» Жанель Кайнетден.

В номинации «За лучший интернет- и радиоматериал» награды получили корреспондент информационного агентства BAQ.KZ Гульжан Раманкулова, руководитель телерадиокомпании «NS Радио-Национальная Сеть» Ербол Бегимбетов, журналист сетевого издания BES.media Дамир Байманов.

Лучшими в номинации «Специальный репортаж» признаны ведущая программы «Мәжіліс live» телеканала 24.kz Анна Шолгина, ведущий-редактор YouTube-канала «Abai.live» Абай Тленшиев, корреспондент сайта Zakon.kz Андрей Губенко.

В номинации «За вклад в развитие парламентской журналистики» победили руководитель программы «Apta» Национального канала Qazaqstan Жайна Жаксылыкова и главный редактор газеты «Время» Лев Тараков.

Премии «За лучший видео-фотоматериал» также удостоился телеоператор телеканала «МИР» Марат Кураков.

А лауреатом специальной номинации премии «Парламент сөзі», кроме телеканала Jibek Joly, стало сетевое издание Tengrinews.kz.