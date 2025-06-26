В Мажилисе подняли вопрос регулирования онлайн-продажи турпакетов

По словам депутата, цифровые площадки предлагают туристские пакеты в рассрочку, которая на деле оформляется как потребительский кредит - под видом «беспроцентного» займа. Такие предложения кажутся особенно привлекательными для потребителей и стимулируют спрос. Однако ситуация вызывает серьезную обеспокоенность.

- Доля рынка цифровых турпакетов стремительно растет. По данным фонда «Камкор», доля рынка только одного оператора уже переваливает за 50%, что может быть признано доминирующим положением компании, а такой рынок нуждается в регулировании, - отметил Руслан Кожасбаев.

Он добавил, что весь поток клиентов цифровых платформ обрабатывается всего несколькими компаниями, в то время как тысячи мелких турагентов по всей стране остаются вне новой системы оказания услуг и фактически теряют доходы.

Особое беспокойство вызывает то, что цифровые сервисы, продающие туры, не обеспечивают никакой поддержки туристов в особых случаях.

- В непредвиденных ситуациях за рубежом, а это и отмена рейсов, и изменение визовых правил, экстренные медицинские случаи, наши граждане оказываются один на один с проблемой. Цифровая платформа, продавшая тур, не несет никакой ответственности за сопровождение клиента, - подчеркнул депутат.

Он отметил, что это особенно тревожно на фоне обострения международной обстановки, когда туристы из Казахстана могут оказаться в потенциально опасной зоне без поддержки турагента.

Руслан Кожасбаев также обратил внимание на еще одну категорию участников туристического рынка - международные онлайн-сервисы по бронированию отелей, туров и экскурсионных услуг.

- Мощное маркетинговое сопровождение и удобство платформ делают их привлекательными в глазах казахстанцев. Фактически такие сервисы работают на территории нашей страны, но не являются налогоплательщиками. Уверен, что по опыту других цифровых сервисов мы можем обязать прозрачно оказывать свои услуги и оплачивать налоги в бюджет Казахстана, - заявил он.

Депутат предложил принять следующие меры:

провести межведомственный анализ цифровых платформ, аффилированных с банками, реализующих турпродукты в кредит - на предмет соответствия законам о конкуренции, защите прав потребителей и предпринимательстве;

рассмотреть возможность ограничения или запрета продаж пакетных туров на маркетплейсах в кредит и «рассрочку» как в социально чувствительной, нематериальной услуги, не имеющей механизма возврата;

принять меры по регулированию рынка выездного туризма для создания справедливой конкуренции между участниками;

оценить обоснованность налоговых преференций в рамках Astana Hub для компаний, которые на деле работают вне сферы IT, особенно если они продают туристские услуги;

запросить данные о налоговых отчислениях международных платформ по бронированию отелей, туров и других туристических продуктов. В случае отсутствия таких платежей, принять меры по регистрации платформ в рамках законодательства Казахстана.

Ранее сообщалось, что казахстанскими авиакомпаниями для вывоза людей на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке будет выполнено 6 рейсов из Дубая и Дохи в Алмату и Астану.