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    19:16, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    В Мажилисе подняли вопрос регулирования онлайн-продажи турпакетов

    Крупные цифровые платформы, аффилированные с банками, стремительно захватывают рынок туристических услуг в Казахстане. При этом они не несут ответственности за сопровождение клиентов за границей. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Руслан Кожасбаев, озвучив 25 июня депутатский запрос Премьер-министру Олжасу Бектенову, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Руслан Кожасбаев
    Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

    По словам депутата, цифровые площадки предлагают туристские пакеты в рассрочку, которая на деле оформляется как потребительский кредит - под видом «беспроцентного» займа. Такие предложения кажутся особенно привлекательными для потребителей и стимулируют спрос. Однако ситуация вызывает серьезную обеспокоенность.

    - Доля рынка цифровых турпакетов стремительно растет. По данным фонда «Камкор», доля рынка только одного оператора уже переваливает за 50%, что может быть признано доминирующим положением компании, а такой рынок нуждается в регулировании, - отметил Руслан Кожасбаев.

    Он добавил, что весь поток клиентов цифровых платформ обрабатывается всего несколькими компаниями, в то время как тысячи мелких турагентов по всей стране остаются вне новой системы оказания услуг и фактически теряют доходы.

    Особое беспокойство вызывает то, что цифровые сервисы, продающие туры, не обеспечивают никакой поддержки туристов в особых случаях.

    - В непредвиденных ситуациях за рубежом, а это и отмена рейсов, и изменение визовых правил, экстренные медицинские случаи, наши граждане оказываются один на один с проблемой. Цифровая платформа, продавшая тур, не несет никакой ответственности за сопровождение клиента, - подчеркнул депутат.

    Он отметил, что это особенно тревожно на фоне обострения международной обстановки, когда туристы из Казахстана могут оказаться в потенциально опасной зоне без поддержки турагента.

    Руслан Кожасбаев также обратил внимание на еще одну категорию участников туристического рынка - международные онлайн-сервисы по бронированию отелей, туров и экскурсионных услуг.

    - Мощное маркетинговое сопровождение и удобство платформ делают их привлекательными в глазах казахстанцев. Фактически такие сервисы работают на территории нашей страны, но не являются налогоплательщиками. Уверен, что по опыту других цифровых сервисов мы можем обязать прозрачно оказывать свои услуги и оплачивать налоги в бюджет Казахстана, - заявил он.

    Депутат предложил принять следующие меры:

    • провести межведомственный анализ цифровых платформ, аффилированных с банками, реализующих турпродукты в кредит - на предмет соответствия законам о конкуренции, защите прав потребителей и предпринимательстве;
    • рассмотреть возможность ограничения или запрета продаж пакетных туров на маркетплейсах в кредит и «рассрочку» как в социально чувствительной, нематериальной услуги, не имеющей механизма возврата;
    • принять меры по регулированию рынка выездного туризма для создания справедливой конкуренции между участниками;
    • оценить обоснованность налоговых преференций в рамках Astana Hub для компаний, которые на деле работают вне сферы IT, особенно если они продают туристские услуги;
    • запросить данные о налоговых отчислениях международных платформ по бронированию отелей, туров и других туристических продуктов. В случае отсутствия таких платежей, принять меры по регистрации платформ в рамках законодательства Казахстана.

    Ранее сообщалось, что казахстанскими авиакомпаниями для вывоза людей на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке  будет выполнено 6 рейсов из Дубая и Дохи в Алмату и Астану. 

    Теги:
    Туризм Интернет Банки Видео Депутаты Мажилис
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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