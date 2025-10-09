В Майкаине открыли мемориальный комплекс в честь погибших спасателей

4 января 2024 года в результате аварии на золотом руднике героически погибли четыре спасателя: Айдос Шаймерден, Олег Тышкевич, Саркыт Бердыхан и Айып Тилеубергенов.

Фото: Майқайың кентінің әкімдігі

— Горноспасатель — одна из самых опасных и почетных профессий. Каждый их выезд — это риск для собственной жизни ради спасения других. Они настоящие герои. Их подвиг заслуживает вечной памяти. Выражаем огромную благодарность местным жителям, которые в трудную минуту были вместе и помогали преодолеть испытания. Подвиг наших героев навсегда останется примером самоотверженности для будущих поколений, — сказал на открытии мемориального памятника первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов.

Фото: Майқайың кентінің әкімдігі

Супруга погибшего спасателя Айдоса Шаймердена, Нурсулу Шаймерден, выразила благодарность всем, кто проявил уважение к памяти павших героев. Собравшиеся возложили цветы и поклонились мемориальному комплексу.

Фото: Майқайың кентінің әкімдігі

Напомним, трагедия на «Майкаинзолото» произошла в начале 2024 года, когда автобус со спасателями провалился в очистное сооружение. Изначально глубина обвала оценивалась в 150 метров.

Фото: Майқайың кентінің әкімдігі

Позже стало известно об обнаружении двух погибших спасателей. Однако сам рухнувший автобус не нашли.

Позже спасатели временно приостановили поисковые работы из-за возросшей угрозы провала.

Фото: Майқайың кентінің әкімдігі

19 июля 2024 года после длительных поисков удалось найти тело третьего погибшего при обвале автобуса на территории АО «Майкаинзолото».

25 июля под завалами на «Майкаинзолото» обнаружили автобус спасателей.

В тот же день нашли тело последнего из горноспасателей, погибших при обвале на «Майкаинзолото».

Суд признал вину «Майкаинзолото» в гибели сотрудников.

В середине апреля 2025 года стало известно, что уголовное дело по факту гибели будут рассматривать в Баянаульском районном суде. На скамье подсудимых оказались шесть человек, в числе которых бывший генеральный директор предприятия АО «Майкаинзолото» и его первый заместитель, а также директор Майкаинского подземного рудника, его заместитель, главный инженер и и. о. главного маркшейдера предприятия.

«Майкаинзолото» перешло в собственность «АК Алтыналмас».

Дело по гибели на «Майкаинзолото» вновь оказалось в суде в Павлодарской области. Уголовное дело было передано из Баянаульского районного суда, где приговор так и не был вынесен, в Экибастуз.